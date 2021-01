Espera CMIC definición de incrementos para el cemento

Álvaro Ugalde Ríos, presidente de la CMIC en Querétaro, pidió a cementerios reconsiderar incrementos.

Por Jahaira Lara

Ante el incremento en los presupuestos de obra que se tenían proyectados para el 2021 por el aumento del precio del cemento, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Querétaro, Álvaro Ugalde Ríos, pidió al sector cementero considerar las afectaciones que podrían generarse y valorar un incremento menor, pues este supera el porcentaje de inflación dle 4 por ciento.

Y es que en el último año, se han reportado variaciones en los precios de materiales de la construcción del 5.43 por ciento en el estado de Querétaro, lo que supera lo reportado en el 2019 cuando se alcanzó únicamente el 0.51 por ciento.

Ante esta situación, el presidente de la cámara destacó que se mantienen a la expectativa del incremento que se definirá, pues recordó que es uno de los principales insumos en el proceso de construcción de cualquier tipo de obra; lo que podría traer afectaciones no sólo en proyectos de obra pública sino también privada.

Explicó que serán principalmente proyectos de construcción de viviendas, edificios o cualquier tipo de edificación donde el concreto sea un elemento fundamental, donde se podrían reflejar mayores incrementos.

“Definitivamente nos va a encarecer la parte de la construcción y a nadie nos gustan los incrementos; sin embargo, también hay que estar conscientes de la problemática que tenemos, en muchas partes no se está produciendo el cemento como ordinariamente se hace y por el problema de la pandemia los materiales se encarecen, pero esperemos que no se vayan tan arriba”.

Finalmente, reiteró que por el momento no se puede precisar los incrementos en obra, ya que no todas emplean en la misma cantidad este insumo, además de que aún no se define el incremento; pero reitero que es un tema que afectará en los costos de obra y en los presupuestos para obra que se tenían previstos en el sector público y privado.