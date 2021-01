Agonizan restaurantes

Prevén mayores cierres en las próximas semanas

“Por supuesto, sin duda alguna estamos en los límites ya de la rentabilidad del negocio de la gastronomía, recordemos que en este mes empieza la famosa cuesta de enero, o sea las actividades económicas están frenadas, la liquidez realmente está frenada, entonces no tenemos cómo solventar ese faltante de dinero, hay que recordar que también ya traemos los primeros cinco meses de pandemia que nos obligó a cerrar, precisamente se contrataron los créditos para aguantar los pagos de la mano de obra, entonces se aguantaron esos costos que no teníamos previstos, por supuesto porque no sabemos cómo se iba a manejar la pandemia, pues solamente que nos atoró tantito en ese sentido y tuvimos que contratar créditos y no se han podido cubrir esos créditos al 100”.