Alistan campaña de esterilización en SJR

Será el 31 de enero, en el anexo del CECUCO

Con el objetivo de promover la tenencia responsable de mascotas y contribuir para disminuir la cantidad de perros y gatos en situación de calle, la Unidad de Cuidado Animal de San Juan del Río prepara una campaña de esterilización a bajo costo, que se llevará a cabo el domingo 31 de enero, en el anexo del CECUCO.

Por protocolo de seguridad sanitaria, la atención a las mascotas, será con un registro y cita previa, la cual se podrá solicitar en el teléfono 427 119 13 20 o en las 2 instalaciones de Cuidado Animal, en la calle Galeana, en el Centro; o atrás del CECUCO.

Cada esterilización tendrá una cuota de recuperación para los materiales, de $350 pesos y al presentarse deberá acudir una persona por mascota y el uso de cubrebocas será obligatorio.

Los requisitos para la esterilización serán: que sus mascotas sean mayores de 5 meses, clínicamente sanas, ayuno de 12 horas; perros con correa; gatos con mochila, transportadora, costal o caja; no hembras lactando, no animales obesos ni demasiado flacos, sin vacunación ni tratamiento médico 20 días previos, llevar una cobija o cartón, animales limpios, no animales mayores de 7 años.