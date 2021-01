Esperan refuerzo de vacuna antiCOVID

Se deberá aplicar a 974 personas en la entidad.

Tina Hernández

Noticias

De acuerdo con la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro (Seseq), a través del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia ( Censia), donde se resguardan las vacunas contra COVID-19, ya se comunicó al estado de Querétaro sobre la segunda ministración para la entidad correspondiente al refuerzo de las primeras vacunas que se aplicaron.

La directora de Servicios de Salud del estado de Querétaro, Martina Pérez Rendón, compartió que el refuerzo se aplicará a 974 personas, quienes fueron las primeras en recibir las dosis en Querétaro, aplicación que deberá concretarse en 21 días luego de la ministración de la primera dosis, es decir el 13 de enero.

“La vacunación no solo fue para médicos, sino que fue para médicos, enfermeras, trabajo social, es decir se trató en este primer momento de que hubiera un poquito de todo. Ustedes se dieron cuenta, Querétaro no estaba contemplado, nos notificaron de esta buena noticia que Querétaro, junto a la Ciudad de México y el Estado de México iniciamos este proceso de vacunación”.

Martina Peréz Rendón compartió que a la entidad le correspondieron 975 vacunas, sin embargo se aplicaron 974, pues uno de los frascos no contaba con el material biológico suficiente, por ello se determinó su no aplicación a la persona designada.

Las vacunas que se aplicaron integran personal del Instituto del Seguro Social, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Salud del Estado de Querétaro, personal médico de Petróleos Mexicanos y Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

“Querétaro presentó las 974 dosis, fue una dosis que no se completó, pues al momento de sacarla del frasquito no llegaban a ser los 0.3 mililitros, que es la cantidad que se aplica, y como no se completaba la dosis se decidió no aplicar”.