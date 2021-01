Confinamiento cambió hábitos alimentarios: UGRQ

El confinamiento provocado por la pandemia orilló a las familias a incrementar el consumo de productos lácteos

Hubo mayor consumo en productos lácteos, lo cual amortiguó la utilidad de los ganaderos

Por Josefina Herrera

Alejandro Ugalde Tinoco, presidente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro, indicó que el confinamiento hizo que la gente cambiará sus hábitos alimentarios, ya que se consumen más productos lácteos, por lo que en ese sentido se han visto favorecidos.

“Hay que decirlo, lo que nos ayudó es que la gente al estar confinada en su casa si cambió sus hábitos alimentarios, consumieron más leche, consumieron más crema, más queso, y sí nos vimos favorecidos, gracias a eso, quiero extenderlo a las amas de casa, a todos los consumidores que se fueron a los locales de nuestra localidad, como son las carnicerías, los pescados, y eso nos ayudó, promovió el consumo de los productos del campo, principalmente los ganaderos, y esto nos ayudó y esto va a generar que no tengamos fuertes pérdidas”.

Precisó que aunque este consumo fue de gran utilidad para los ganaderos, aún así sigue habiendo un problema persistente, que es el de la falta de apoyo federal, pues hay poca inversión, y apenas están logrando sacar los gastos, por lo que su producción no va a llegar a ser la misma que la de años anteriores.

“En pérdidas al día de hoy, lo que nos ayudó no fue el gobierno federal, lo único que me preocupa es que va a haber muy poca inversión, realmente ahorita lo que estamos sacando son los gastos, y a lo mejor una pequeña utilidad, pero no vamos a tener inversión, aquel que tenía pensado producir más con lo mismo comprando equipo, no lo tenemos porque desaparecieron los programas”.

Ugalde Tinoco, también puntualizó que hay programas que ya no se están otorgando y que están perjudicando a los pequeños productores, como lo era el seguro ganadero, ya que si se moría el ganado se les brindaba un apoyo, sin embargo éste lo tuvo que comprar gobierno del estado, pero para este año ya no contarán con él.

“Son muchos programas, el de fomento ganadero que nos ayudaba muchísimo para la promoción, el diputado decía que la gente no comía carne, pues a lo mejor algunos no comen carne, pero su animalito produce la carne que después se la consume alguien, que va la vende, se la pagaban bien, al bajar la promoción del consumo de la carne va a ser que el señor ya no tenga dinero para poder alimentar al animal y lo va a tener que vender barato, esas son las posturas, eso es lo que venimos a defender realmente, ya están asignados los recursos, ya no podemos hacer nada, pero por lo menos que la gente concientice su voto que va a ser en este 2021”.

Finalmente dijo, que del gobierno federal se tenía el 80 por ciento del recurso para el apoyo a los ganaderos, y el otro 20 provenía del estado, y de esa magnitud serán las grandes pérdidas que prevén para este año.