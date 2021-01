Filtros sanitarios han sido esenciales contra el COVID

Los filtros sanitarios han contribuido a mitigar algunos contagios por COVID-19 en el estado de Querétaro

Se han regresado a ciudadanos que no tienen una actividad esencial o presentan algún síntoma de sospecha

Por Josefina Herrera

Noticias

Fernando Ferrusca Ortiz, secretario de gobierno del Ayuntamiento de San Juan del Río, indicó que los filtros sanitarios que se colocaron en las principales entradas al estado, han sido fundamentales en el control de contagios por COVID-19.

En este sentido, mencionó que el Comité Técnico de Salud ha estado trabajando muy a fondo para lograr disminuir los contagios, por lo que el ingreso de otros ciudadanos a Querétaro también es primordial, sobre todo para quienes no tienen actividad esencial o presentan algún síntoma de sospecha.

En el caso del filtro que se ubica en la carretera a Palmillas -refirió- que ha sido de gran ayuda para el municipio de San Juan del Río, ya que al ocupar el segundo lugar con mayores contagios en el estado, lo vuelven también un foco rojo, sobre todo por las actividades comerciales que se desempeñan.

“El filtro que está en la carretera Toluca a Palmillas, digamos donde están preguntando los filtros encabezados por personal de la Secretaría de Salud en coordinación con Seguridad Pública, Seguridad Ciudadana, y pues están haciendo la labor que ya se había hecho cuando tuvimos la primer cuarentena, revisando que efectivamente, sí no tenemos una actividad esencial por la cual viajar es recomendable quedarse en casa”.

Al respecto señaló que gobierno municipal también continúa haciendo lo propio para cortar los contagios, por lo que siguen las mismas estrategias de las autoridades estatales, pero agregó que la participación de la ciudadanía también es indispensable.

Dijo que sí se notó una gran movilidad en las pasadas fiestas decembrinas, sin embargo, lograron aminorarla con algunas acciones que se tomaron, como lo fue el cierre de las plazas públicas y la restricción de horarios.

Aunque no se descarta una repercusión en contagios, señaló que se seguirán realizando este tipo de acciones para reducir movilidad, o al menos quien no tenga una actividad urgente fuera de casa, pueda mejor no tomar el riesgo de contagiarse.

Asimismo señaló que los próximos días podrían ser cruciales, ya que los mismos indicadores en contagios podrían revelar si hay más brotes por las pasadas reuniones familiares, pero mientras tanto hace un llamado a la población en general para que tome las debidas recomendaciones emitidas por la Secretaría de Salud para evitar una mayor propagación del COVID-19.