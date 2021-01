Indigna incendio contra cosas de Don Ángel

Las cosas de Don Ángel Nieto Tavares se vieron consumidas por un incendio intencional

Perdió cosas de gran valor sentimental que los mismos sanjuanenses le regalaban

Por Josefina Herrera

Noticias

Don Ángel Nieto Tavares, ha vivido en la calle por casi 10 años, y desde hace tres, se asentó entre la calle Margaritas e Ignacio López Rayón, frente al Colegio Centro Unión en San Juan del Río, formando ahí su hogar con un diablito y cosas que los mismos ciudadanos le regalan.

Sin embargo, en la madrugada de este viernes se vio sorprendido por un incendio mientras dormía, el cual se presume fue provocado por algún vecino que vivía cerca, y aunque Don Ángel comentó no haberse dado cuenta de la persona que le prendió fuego a sus cosas, dejó entrever que sí había quien se molestaba por su presencia en el sitio.

“Estaba dormido, desperté, estaba muy tranquilito, y que empiezo a oír ruido, o sea no sentí la presencia, porque luego siento la presencia de alguien, de que alguien que viene o no sé, los perros ladran, y así entonces me seguí acostado, de repente oí un ruido, salí y vi el fuego, y dije ¡ay¡ fuego, y dije muévete, la gente alrededor me ayudó y ya se apagó el fuego”.

Indicó que pudo haber sido tanto algún vecino o vagabundo, sin embargo, optimista mencionó que lo dejaba todo a Dios.

Entre las cosas que se vieron consumidas por el fuego se encontraban cartones, pet, pero también algunas cosas de valor para él, ya que Don Ángel es una persona muy querida en el municipio, y mucha gente pasa y le regala cosas para su subsistencia.

Este acontecimiento causó la molestia e indignación de los sanjuanenses, pues a través de redes sociales mostraron su apoyo y solidaridad, convocando a los ciudadanos a acercarle comida, ropa y más cosas que pudiera necesitar.

Cabe señalar que Don Ángel es muy conocido en esta ciudad, y mientras Noticias se encontraba levantando su testimonio, algunas personas que pasaban en sus vehículos se detenían para darle medicamentos, comida y ropa.

“Hay mucha gente de aquí que me quiere mucho, veían las cosas y cómo que no le daban importancia”.

A pesar de la mala voluntad y el haber estado expuesto, Don Ángel continuará quedándose en el mismo sitio, por lo que no le afecta que algunas de sus cosas hayan sido destruidas, pues dijo hay más gente que lo quiere que de los que puedan desearle el mal.

“Pues reciclaje, que si tenía algunas cosas que yo, que para mí tenían un valor, por ejemplo Navidad, y la gente, que mira esta tacita con chocolates, y así había cosas sencillas de esas tasas normales, el chocolate con la rosca de reyes, digo que importa la sencillez, es el detalle”.

Él se dedica a vender a flores y reciclar para poder sobrevivir, además de que ya hace tiempo se reportó le habían robado su herramienta de trabajo, por lo que la misma ciudadanía se cuestiona ¿dónde queda la solidaridad y tolerancia hacia el prójimo?. “ahorita yo no busco culpables lo dejó todo en manos de Dios”, reiteró.