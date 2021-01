BUENA VIBRA

Gallos Blancos visita a Toluca en su primer partido del Guardianes 2021

Por José Luis Jiménez

Noticias

Llegó el momento tan esperado para los aficionados de Gallos Blancos, pues su equipo queretano debutará en el Torneo Guardianes 2021, cuando visiten al peligroso Toluca en el Estadio Nemesio Diez en punto de las 12:00 horas.

El partido no será difícil, pero en esta temporada Gallos se presenta con un mejor cuadro que el que ha tenido hace mucho. Tiene refuerzos de calidad, incluso el más importante para la liga como lo es Antonio “El Tren” Valencia, ex estrella y ex capitan del Manchester United.

Veremos de qué están hechos los Gallos Blancos y será, también, la primera oportunidad para ver de qué está hecho el técnico Héctor “Pity” Altamirano que dirigirá su primer partido, con un cuadro armado completamente para él.

Recordemos que entró al quite en las últimas fechas, luego del despido de Alex Diego.

Pity Altamirano tiene todos los tamaños para hacer un gran papel y tiene también los elementos para iniciar con el pie derecho.

“El Pity” tendrá enfrente a su colega Hernán Cristante, quien cumplirá su segunda etapa con el Toluca. En su primera, no tuvo un buen papel, pero ahora contará con refuerzos como Jorge Torres Nilo, José Juan Vázquez, Claudio Baeza y Miguel Barbieri, ninguno de gran jerarquía.

Toluca perdió solo uno de sus últimos seis debuts de local en Liga MX y fue ante Querétaro por 0-2 en la última vez que se enfrentaron en la jornada 1.

Querétaro llega al Clausura 2021 tras una actuación decepcionante donde quedaron en el penúltimo puesto al sumar sólo tres victorias en 17 fechas.