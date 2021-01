Por iniciar obra de la base de GN

-Arrancarán también con la construcción de una vialidad que conectará hacia Ciudad Judicial, Guardia Nacional y predios aledaños

Por Josefina Herrera

La administración de San Juan del Río tiene previsto, para este ejercicio 2021, iniciar con los trabajos de la barda de la base de la Guardia Nacional, misma que ya se tenía aprobada desde el año pasado.

Víctor Marín Hidalgo, secretario de Obras Públicas Municipales, en San Juan del Río, indicó que esperan poder arrancar con la obra en este mismo mes, únicamente están trabajando en los requerimientos para comenzar con su construcción, pero la idea es que sea lo más pronto posible.

“Sí bueno eso ya lo tenemos aprobado en el ejercicio 2020, lo retrasamos un poco en la situación del proyecto, nos tuvimos que poner de acuerdo con la dependencia federal con la Sedena, con la Guardia Nacional propiamente para las especificaciones porque no quisimos construir algo que después no les iba a servir, nos hicieron ya pues las observaciones, requerimientos y fue un proceso un poco tardado, porque si son instituciones muy grandes y la comunicación a veces es un poco tardada, entonces pues ya tenemos el proyecto, nosotros hicimos el presupuesto de contratación y pues esperemos iniciar ya a mediados de enero”.

Para esta obra se tienen contemplados alrededor de cuatro millones y medio de pesos, entre lo que será el bardeado, la construcción de la subestación y conexiones de servicios.

“Tenemos que meter terracería, tenemos que meter agua potable, guarniciones, banquetas alumbrado para la barda, la inversión es de cuatro millones y medio en la subestación, las especificaciones pues no es como la barda de tu casa, si no pues es una barda para alojar una institución de seguridad, y por lo mismo debe tener también ciertos, estándares para que puedan resguardarse, pues de ser posible, no nada más de que alguien se quiere brincar”.

Además agregó que en el presupuesto de egresos de este 2021, se aprobó con una inversión de 16 millones de pesos la construcción de una vialidad que también conectará con la Ciudad Judicial y toda esa de los proyectos federales, lo cual facilitará los accesos hacia la carretera 57 y dará aceleración vehicular.

“Se aprobó ahorita en el ejercicio 2021 la construcción de una vialidad que le pueda dar servicio al terreno propiamente ahí en esa misma zona, en esos mismos predios que también va a estar instalada y se está construyendo ya la Ciudad Judicial y todos los juzgados del estado, van estar alojados ahí, entonces lo que se hará es precisamente una construcción que conecte Luis Romero Soto, que pase digamos parte del predio y que pueda dar acceso directo a la Ciudad Judicial, también a la Guardia Nacional, o también los carriles de aceleración que pueden conectarse con la autopista 57”.