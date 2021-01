Alcaldesa de Pinal busca reelección

Por Tina Hernández

Sin solicitar licencia al cargo de alcaldesa, Liliana Guadalupe Montes, se registró como precandidata al municipio serrano, quien señaló que de ser favorecida su administración será continuidad de su trabajo realizando.

A pesar de la manifestación política, la alcaldesa no presentó licencia al cargo, asimismo señaló desconocer en qué momento deberá abandonar el ejercicio del servicio público, para evitar conflictos de interés.

“Como voy por reelección en estos momentos ya me habían comentado que no necesito pedir licencia, estamos en eso, en este caso mi partido me lo dice que yo no necesito pedir licencia porque es un caso de reelección, por eso hasta el momento yo no presente un documento de licencia al cargo. En eso es lo que me están por referir, yo estoy a la espera, esto después de la pre campaña”.