Paty Navidad reaparece en Twitter tras suspensión

Noticias

Apenas van 11 días de enero 2021 y Paty Navidad ya ha estado envuelta en muchísimas polémicas. Primero, justificó las violentas protestas que se llevaron a cabo en el Capitolio de Estados Unidos, manifestó su apoyo a Donald Trump y volvió a reiterar su teoría conspirativa sobre el covid-19. Por esas razones, su cuenta de Twitter fue suspendido el pasado viernes 8 de enero.

Sin embargo, la cantante y actriz mexicana regresó a dicha red social con una nueva cuenta. La noticia la confirmó en Instagram, para dejar en claro que el perfil actual es verídico. “Les tengo una noticia para todos los que me quieren o me odian. ¿Qué creen? YA TENGO NUEVA CUENTA EN TWITER QUE TANTO ME EXTRAÑA”, escribió.

“Los ojos sólo ven lo que la conciencia es capaz de comprender. Despertemos a la luz de la conciencia y veamos con los ojos del alma y del razonamiento. Aún podemos construir y crear nuestra mejor versión de humanidad. La vida vale la pena vivirla despiertos, libres y conscientes” fue el tuit con el que volvió a la red social.

En un encuentro con los medios de comunicación un día antes de que su cuenta fuera suspendida, Paty Navidad aseguró que la vacuna contra el coronavirus contiene nanotecnología para modificar la genética humana.

“Viene a modificar más el ADN, es una nueva era, es de lo que yo he hablado, una nueva era de transhumanismo. Esta es una vacuna experimental que sacaron en seis meses, ¿por qué me voy a vacunar si yo no me he enfermado?”, dijo.

​Aunado a este tema, la controversial mujer de 47 años compartió un video de un periodista australiano que, según ella, expone la realidad del covid. Asimismo, volvió a mostrarse en contra de lo que ella llama ‘plandemia de Nuevo Orden Mundial’.

En las últimas horas ha estado respondiendo mensajes tanto de usuarios que la apoyan como de quienes buscan que su nueva cuenta vuelva a ser suspendida. A sus haters les responde de una manera positiva, pero sarcástica, afirmando que no tiene miedo.