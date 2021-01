Promueve Corregidora apoyos de equipamiento para el autoempleo

“El semestre pasado entre los beneficiarios, se le brindó el apoyo con equipamiento a una persona que elabora arena para gato, por ejemplo, él hace la transformación de un producto, pero no aplica para misceláneas, ventas por catálogo o servicios”, explicó y dijo que la documentación a presentar es identificación oficial vigente, CURP, dos comprobantes de domicilio no mayores de tres meses, y llenar la solicitud de equipamiento para el autoempleo.

“Los invitamos a que se acerquen, muchas veces creen que por no cumplir con alguno de los requisitos ya no hay manera de darles algún apoyo pero si no aplican para el de equipamiento podemos buscar algún otro, como un crédito a tasa baja, les hacemos un traje a la medida, lo importante es que se acerquen”, explicó.