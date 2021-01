Extraño la publicidad, sobre todo la honesta

Mi columna está dedica a anuncios que no existen

Por: www.trippolar.com

Ayer salí al centro de mi ciudad al que iba muy seguido hasta que empezó la pandemia. Querétaro es un lugar precioso y pintoresco, lleno de color y de vida. O era. Porque tristemente ahora parece un cementerio de negocios de todo tipo, desde el más grande hasta el más pequeño. Sé que el mundo y el país tienen la misma tristeza. En Polanco y su calle que es nuestra quinta avenida, Masaryk, se rentan locales que pronto pasarán de Louis Vuitton a Louis Taccon o de Zara a Waldos en menos de dos años. Una desgracia total que se incrementa por los comentarios de los millones y millones de resentidos sociales que abundan en el país y que celebran la quiebra de empresas de todo tipo. Pero esto no es nada nuevo. Estoy muy segura de que la gente que se alegra de la quiebra de las empresas grandes coincide en genética con el mismo tipo de persona que se regocijó viendo tambalear al Teletón porque las empresas pasaban para allá sus impuestos, sin importarles los niños que quedaron sin tratamiento y por el solo hecho de ver caer a un gigante. Aeroméxico ahora está en la cuerda floja ante la realidad de no tener apoyo gubernamental de ninguna clase, y hay gente, mucha, que lo celebra aún siendo una empresa y una marca reconocida por su puntualidad y extraordinario servicio. La pandemia nos deja ver los dos extremos de una misma crisis, el metro sin líneas que los lopesobradoristas no condenan, pero una empresa hecha y derecha que probablemente se declare en quiebra en dos semanas. Quisiera soñar que Aeroméxico no desaparezca sin un homenaje, sin hacer su último anuncio. Se busca ejecutivo de Aeroméxico que quiera gastarse una lana para un muy probable adiós.

Abre cámara con tomás aéreas de México como de dron y otros países del mundo, mientras el locutor dice:

Nos atrevimos a soñar, nos inventamos alas, muchas, las multiplicamos, llevamos a México al mundo y el mundo a México, a conocer nuestras playas inigualables, nuestra gente alegre y vigorosa, nuestros desiertos, nuestra selva, nuestro Chepe, nuestros monumentos nuevos, viejos y nuestros tesoros intangibles. Nuestra comida. Nunca nos quitamos las raíces y aún así, volamos alto, altísimo, con la cara de un guerrero mexica en cada avión, llevando a cada rincón del mundo nuestra sonrisa, nuestra amabilidad, nuestro trato incomparable. Puede desaparecer Aeroméxico pero no puede desaparecer nuestro orgullo de ser los mexicanos que soñamos alto, llegamos lejos y regresamos bien, siempre a tiempo. Aeroméxico, el gran orgullo de México.