Reutilizan árboles de Navidad para composta

Buscan darle un uso sustentable y que sea benéfico para el medio ambiente

Por Josefina Herrera

Noticias

Luis Fernando Esperón Valenzuela, director de Ecología en el municipio de San Juan del Río, indicó que a través de Servicios Municipales solicitan los arbolitos de Navidad naturales para reutilizarlos en composta o tierra preparada, y de esa manera aprovecharlos.

Generalmente quienes optan por comprar árboles naturales para adornarlos y colocarlos en sus hogares con motivo de la Navidad, terminan desechándolos, pero éstos pueden tener otro uso que sea favorable para el medio ambiente.

Es así que la dirección de Ecología municipal, los aprovecha para sus viveros, y de esta manera le da una actividad más sustentable.

“Nosotros eventualmente les pedimos cierta carga de follaje, ya sea de sus podas, ya hasta habíamos visto por ahí mejor alguno de los árboles reutilizarlos y los usamos principalmente para para hacer algo de composta, tierra preparada y demás para el vivero, entonces es lo que hemos estado, no tengo el dato de cuántos árboles ahora sí que han recolectado hasta el momento, sin embargo si se vieron menos menor cantidad”.

En este sentido mencionó, que generalmente Servicios Municipales es quien se encarga de recolectarlos, y es a ellos a quienes se los piden, pero si pudo percatar que este año pasado hubo menos venta de este tipo de árboles, ya que no se vieron tantos espacios como en años anteriores.

En cuanto si resulta positivo comprar este tipo de árboles naturales, en vez de los artificiales, dijo que tiene sus pros y sus contras, pues depende si se le da un manejo sustentable.

“Si viene de un lugar certificado por lo menos tiene la ventaja de que por el árbol que están obteniendo se están recuperando algunos otros para posteriormente darle un manejo sustentable, lo ideal pues sería que empresas dedicadas a la renta de árboles, inclusive demás, lo ideal sería no estarlos quitando, sin embargo también esta actividad sustentable pues también beneficia en cierta forma, pues a un buen manejo en general, pues se repone con un árbol joven que va a obtener mayor captación de carbono y demás, pero por otro lado pues también serán pérdidas, se van perdiendo espacios verdes, y si no se le dan buen manejo, que en muchas ocasiones pues no ocurre, pues simplemente se llegan a perder, si no se le repone o se le compensa de la manera correcta”.

Señaló que en este municipio no se cuenta con ningún lugar donde se dé este tipo de manejo de arbolado, pero estos generalmente provienen del Estado de México o de Puebla.

Y en lo que se refiere al artificial, su ventaja es que dura muchos años aunque su proceso es más industrializado, pero esto ayuda de cierta forma.