“Soy colorido, mágico y asombroso”: Iván Rivera Vallejo/Artista Urbano

Por Lina Salinas

Noticias

“Me gusta expresarme por este medio, por la libertad que tiene y el impacto que da al estar en las calles, donde cualquiera lo puede ver”, dice el artista urbano quien firma con el seudónimo de JONKY sus murales.

Iván Rivera Vallejo nació el 22 de septiembre de 1986 en Querétaro y como todo niño de su generación “la mayoría de los juegos que realizaba eran en exterior como, la canicas, la escondidas, las traes, los colores y al trompo”.

Jonky no tiene una formación académica y su color favorito es el azul, comenta “nunca pensé dedicarme a esta profesión, desde siempre me ha gustado dibujar y en algún momento, uno siempre quiere hacer sus dibujos cada vez más grandes, hasta que te das cuenta que ya no es una libreta, sino un muro y me gusta el hecho de que cada muro es un reto individual, conoces lugares o gente diferente cada día, que pasa mientras enchulas un barrio, calles que ni si quiera sabías que existían y siempre das todo en cada muro, dejando una parte de mí en ello”.

Una característica del artista urbano, es que utiliza una máscara azul con el logo de su firma, que consiste en un ojo, por lo que explica a qué se debe “la máscara surgió porque es más fácil darle identidad a la creación por medio de un personaje, esto hace que lo creado se salga del molde, de lo común a ser realizada por alguien que no sabes quién es, muchas veces, muchas de las personas que siguen mi trabajo, no saben cómo soy, aunque ya me hayan visto, eso le da cierto misticismo, e incluso han creado leyendas alrededor del personaje”.

Recuerda que la idea de dedicarse a esta profesión, surgió en la época de la secundaria, “cuando compraba y ojeaba las revistas de graffiti que se publicaban por ese entonces y era el único medio en el cual podías apreciar el trabajo de otros artista y escritores del graffiti, comencé de a poco ya en la prepa experimentando con las letras con las cuales me di cuenta que lo mío eran los dibujos, uno de mis primeros patrocinios fue por el 2011 de parte de municipio de Corregidora”.

Jonky dice que tiene la fortuna de trabajar dibujando, ilustrar, diseñar y pintar, pero actualmente pasa más tiempo tatuando en Angat Tattoo Estudio.

“Soy colorido, mágico y asombroso”, es como se describe el artista urbano a quien le gusta mucho cocinar y siempre disfruta haciéndolo.

Respecto a la convivencia con su familia y su profesión, el artista urbano dice “tratando de dar tiempo y espacio a cada uno, ya que los dos son importantes y siempre van de la mano, el apoyo familiar lo es todo”.

Jonky desde hace 13 años se dedica a esta profesión y ha participado en eventos, como el Meetting of the Styles y Mextonia Festival.

“Mi forma de expresión siempre es muy colorida, muy folclórica, mágica y psicodélica, desde siempre me ha gustado este tipo de temáticas y creo que más que malas experiencias siempre han sido buenas, en mi caso creo mis mayores logros han sido poder viajar gracias al muralismo, dentro y fuera del país, poder compartir cartel en festivales y eventos con artistas que admiro desde siempre y que ahora a muchos de ellos, puedo llamar amigos”, explica el artista urbano.

Jonky comenta que le gusta llenar las paredes con colores y escenas sacadas de mundos oníricos y mágicos, “estos temas se repiten en todo los rubros en los que he podido incursionar como la serigrafía, la ilustración y el tatuaje”.

En cuanto a cómo ha afectado la pandemia, Jonky comenta “en primera instancia creo ha sacado a relucir partes muy feas de la sociedad y nos a hecho valorar más nuestra vida y todo lo que nos rodea, si nos ha afectado a todos en mayor o menor grado, en mi caso y la de mis colegas, tuvimos que aprender ha adaptarnos y usar las redes sociales como plataforma de venta para nuestro trabajo, para este año seguiré trabajando con la pintura y el tatuaje, enfocarme en la producción de mercancía, como playeras, gorras, sudaderas, pines y stikers”.