“Soy muy emocional y expresivo”: Josué García/ Artista Urbano

Por Lina Salinas

Noticias

“Con este trabajo puedes inspirar a la gente que te rodea y gusta de mi trabajo, eso es lo que me ha llenado más, me gusta compartir lo que sé y logro sembrar una pequeña semilla en la cabeza de alguien y para mí es de lo mas grandioso”, comenta Josué García García.

“Estar pintando en la calle me crea una conexión con la gente y el espacio, me gusta saber que estoy creando y que al final se queda en la calle donde esta expuesto a miles de espectadores y que mucha gente lo termina adoptando dentro su entorno de vida diaria”, explica el artista urbano.

Josué García García nació el 13 de agosto de 1996 en el municipio de Peñamiller en Querétaro y recuerda que le gustaba jugar en su niñez, “jugar mucho el fútbol como cualquier niño y también en la bicicleta”.

El artista urbano tiene solo estudios de medio superior, le gustan todos los colores, “pero si tengo que elegir solo uno, yo elijo el color negro porque para mí es un color muy neutral que combina con todo”.

“Siempre me gusto el dibujo, pero en su momento solo era un pasatiempo, comencé en el mundo de los “tagges” a los 16 años, pero pues como va pasando el tiempo, comienzo a dedicarme a diferentes oficios, pero el dibujo y la pintura siempre estaban como distracción y pues poco a poco que fui mejorando, la gente le daba valor a lo que hacia y pues fue donde decidí dedicarme a esto, y para mí fue la mejor elección porqué mi trabajo ahora consiste en pintar y divertirme”, comenta el artista urbano.

Josué García García recuerda que la idea de pintar, surgió cuando cada vez que pintaba y dibuja más a manera de pasatiempo, “la gente que miraba mi trabajo, me pedía que le realizara trabajos para ellos y es como surge la idea de llevarlo acabo, hace 3 años comencé a vivir de esto, de trabajos que tuvieran que ver con la pintura como el rotulismo y muralismo, pero la primera participación importante para mí fue con el colectivo “BoardDripper” hace 6 años aproximadamente, pero en aquel entonces no estaba de lleno en el mundo de la pintura”.

Actualmente trabaja al 100 por ciento de lleno en la pintura, haciendo rotulismo tradicional y murales, “lo que más me gusta es que para mí siempre es un reto hacer cosas nuevas y adaptarte a los espacios”.

“Una persona muy emocional, expresiva y a veces algo serio”, es como se describe el artista urbano a quien le gusta cocinar porque lo considera divertido y siempre le han gustado las actividades donde se usan las manos para crear y la cocina es una de esas.

Josué García García dice que su familia es admiradora de su trabajo, “me gusta mucho platicarles sobre las cosas que pasan cuando estoy pintando, realmente cuando estoy con ellos soy una persona normal y los fines de semana que visito a mi familia, convivimos de manera tranquila, lo ocupamos para descansar, platicar y uno que otro pendiente, la parte especial siempre sera la hora de la comida”.

El artista urbano desde hace 3 años que tomó en serio esta profesión, “aunque mucho de lo que he pintado fue por oficio, he podido estar en festivales, en encuentros de muralistas y proyectos dentro del estado de Querétaro, también he podido ir a pintar a los estados Hidalgo, Ciudad de México, Zacatecas, Durango, Colima, Guerreo y Guanajuato, por el momento solo he podido visitar a estos estados y dejar mi trabajo”.

“Dentro de mi obra, es fundamental los colores vivos incluso gamas extensas, para eso se crea un primera impresión, lo que me gusta ilustrar más son animales, es lo que siempre he hecho desde que inicie hace 7 años, pero con el tiempo le he ido añadiendo más elementos como figuras geométricas”, comenta.

Respecto a su experiencia, Josué García García dice “es haber llegado hasta acá haciendo algo que en su momento solo era un juego y que muchos pensaban que era una perdida de tiempo y la mejor experiencia, es conocer nuevas personas, nuevos lugares, nuevas historias y ampliar el conocimiento, y más que nada que la gente te da el reconocimiento y agradecimiento por el trabajo que yo realizo, de las malas experiencias, es que aún hay gente cerrada a la técnica del aerosol que desde un momento que miran que estas preparando tu material, te juzgan y te dicen que lo que hacemos esta mal, aún sin ver el trabajo terminado o la idea por realizar”.

“Por mucho el aerosol es mi técnica favorita, porque con él es divertido pintar a gran dimensión, me gusta mucho dejar plasmado mi obra sobre los muros, la parte del proceso siempre la disfruto mucho, es toda una danza estar caminando de lado a lado, subiendo y bajando escaleras, andamios estar estirando los brazos, para mí es un juego que me gusta jugar”, comenta el artista urbano.

Josué García García habla sobre la pandemia y como ha afectado el expresarse como artista urbano, “me cambio el día a día de manera radical y disminuyo mucho el trabajo, porque la mayoría de las personas que requieren de mi trabajo, son gente que tiene negocios y pues todos sabemos que muchos negocios cerraron, espero poder seguir llevando mi trabajo a otros lugares y también a comenzar a trabajar con niños en talleres de dibujo y pintura mural”.