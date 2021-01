“Soy sencilla, persistente, obsesiva”: Ma de los Ángeles Franco/ Trabajdora Social

Por Lina Salinas

“Todos los valores universales que hacen a un niño, joven o persona, un ser humano sano física y mentalmente, realizado y feliz”, comenta la docente.

María de los Ángeles Franco Islas nació el 23 de noviembre de 1949 en Tulancingo, Hidalgo, “de niña me gustaba coleccionar toda clase de objetos como palitos de paleta para hacer huacales, casitas, resorteras, fichas de refresco con letras para formar nombres, estampas de álbumes de animales, plantas, lugares. Escribir canciones y poemas; el basketbol y futbol, Tener muchos amigos y soñar en conocer otros países. Actualmente poseo una colección de mariposas en todo tipo de materiales y la mariposa es el símbolo de la Psicología”, dice la maestra a quien le gusta el color azul.

Egresó de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en 1970 es de la generación 68-70 de la Escuela de Trabajo Social. Realizó su Servicio Social en el Hospital Regional de Tula, Hidalgo. Posteriormente, trabajó en la Dirección General de Agricultura y Ganadería en el Estado de México (DAGEM) como promotora del Programa “ Mejoramiento del Hogar Rural”.

María de los Ángeles Franco Islas coordinó el Programa de la señora Esther Zuno de Echeverría de alimentación y capacitación a la mujer campesina en el Estado de México de 1974-75.

“En 1993 fui directora de la Academia Comercial, “Enrique Martínez y Martínez” y la maestra Jacoba Crespo Dávila, fue quien me invita a un programa en el ITQ donde sesionaban las socias de este movimiento, el cual tiene como objetivos: promover el conocimiento mutuo, comprensión y amistad entre las mujeres del Hemisferio Occidental, sus propósitos coordinar los esfuerzos de todas las Mesas Redondas Panamericanas del Continente para buscar la unión, la comprensión y amistad de todos los pueblos americanos a través de la Alianza de Mesas Redondas Panamericanas, organización internacional incorporada a la OEA. Esta organización tiene fines altruistas, humanistas, persigue la superación, la unión, la amistad, la paz y la preservación de la naturaleza. Brinda apoyo económico a los jóvenes de escasos recursos para continuar sus estudios académicos del nivel superior mediante becas, desde hace 36 años aquí en Querétaro, otorga una beca en especie para los ancianos del Asilo San Francisco, de Corregidora y en los casos de desastres naturales, ayuda humanitaria; promueve la bandera de la paz y entrega éste símbolo a las instituciones educativas, sociales, gubernamentales”, explica la integrante de esta organización.

María de los Ángeles Franco es miembro activo del Colectivo Nacional de Sororidad y Premio Nacional “Leona Vicario” para mujeres con o sin trayectoria educativa y habla al respecto “en el año 2016, fui propuesta en el Estado de Hidalgo por compañeras Trabajadoras Sociales de la generación 1968-70, de la UAEH para recibir la medalla “Leona Vicario Madre de la Patria”

La docente también curso la carrera de Psicología en la Universidad Autónoma del Estado de México en la Facultad de Ciencias de la Conducta y egresó en 1978. Fue becada a la UPN campus Ajusco en la Ciudad de México, donde cursé posgrado en Teoría Educativa y Modelos Pedagógicos.

“Por razones de salud de mi pequeña hija y recomendación del neumólogo de salir de Toluca por el clima tan frío, solicito cambio a Querétaro y arribo a esta entidad en 1991 al CETis No. 105 de Santa María Magdalena, como jefe de la Oficina de Orientación Educativa y Vocacional y docente. En 1993 fui Directora de la Academia Enrique Martínez y Martínez y colaboro en el Tribunal Superior de Justicia en el estado y a nivel federal, como Perito en Trabajo Social y Psicología. En 2004 paso a formar parte oficialmente, del padrón de peritos adscritos al TSJ hasta 2018”.

Indica que “para el desempeño eficiente en esta labor y actualización profesional continua, cursé diplomados en Psicología Forense, Sexología Forense y Juicios Orales, curso en materia pericial impartido en la Facultad de Derecho de la UAQ por el cual se me otorga la acreditación de Conocimientos Metodológicos en Dictámenes Periciales y la asistencia a curso “El Informe Pericial en Trabajo Social”, por la Universidad de Aguascalientes. El DIF estatal en 2016 me otorga autorización para intervenir en Procedimientos de Adopción en Psicología y Trabajo Social hasta el 2019 en el que voluntariamente me retiro”.

María de los Ángeles Franco dice que “la riqueza intelectual, creatividad, progreso, superación personal y grandeza de la patria radica en la niñez y juventud de cualquier nación”, por eso se dedicó a esta profesión.

“El incidir en la formación de valores de las nuevas generaciones, el rescatar de cualquier vicio a un ser humano y enséñales lo que es la autoestima, la fuerza de voluntad y el amor al prójimo”, es parte de como ayuda a los jóvenes que tienen adicciones y la psicología le ha permitido realizar este trabajo.

“Cuando me desempeñe como Orientadora Educativa y Vocacional en COCATEM, preparatorias, escuelas normales y CETis, “me asignaron el programa de coordinar los programas contra las adicciones en los planteles del estado, por la Dirección General de Educación Tecnológica industrial y los Centros de Integración Juvenil y me propuse crear un Centro de Terapia Integral Comunitaria, donde acudieran las personas de bajos recursos para recibir tratamiento”, po lo que en el año 2010, se comenzó a construir la clínica y se concluyó en 2015 y actualmente se denomina Centro de Rehabilitación “Circulo Blanco A. C.” y el Director es Alejandro Núñez Salinas, quien realiza una labor ejemplar en la rehabilitación de jóvenes.

Actualmente trabaja como psicoterapeuta, “formo parte del comité de seguridad de la Colonia donde resido y soy socia activa de la Mesa Redonda Panamericana de Querétaro y lo que más me gusta de mi trabajo es despertar la consciencia humana y lograr un cambio en la conducta de las personas que eligen caminos equivocados y de autodestrucción”.

“Soy Sencilla, persistente, obsesiva, optimista, alegre, comprensiva, amistosa, sensible, generosa y amante de nuestras tradiciones y cultura, me siento orgullosa de ser mexicana y de haber nacido en este hermoso país”, es como se describe la docente a quien le gusta cocinar e inventar recetas nutritivas, como el “Arroz con leche y cajeta ”.

Respecto a como combina el trabajo con su familia, María de los Ángeles Franco comenta “creo que organizando el tiempo, aunque siempre fue prioritario atender a mi familia, convivir con ellos, visitarnos durante vacaciones, celebraciones, acontecimientos sociales, antes de la pandemia y los fines de semana, preparamos comida en casa, todos ayudan a poner la mesa, servir, hacemos sobremesa con postre y café y por la pandemia, como no podemos visitarnos, por videollamada nos conectamos hermanos, tíos, primos, sobrinos, nietos, bisnietos y agregados para saber cómo estamos y comentar acerca de la situación que estamos viviendo”.

María de los Ángeles Franco tiene 50 años como Trabajadora Social, cómo Psicóloga 42, trabajó como Docente 36 años y le otorgaron la Medalla al Mérito “Rafael Ramírez”. En 2006-2008 fue Directora de la Mesa Redonda Panamericana de Querétaro. En 2016, recibió la medalla “Leona Vicario Madre de la Patria”.

La docente habla sobre sus logros y experiencias “haber logrado lo que me propuse en mi proyecto de vida, Tres profesiones que ejercí con esmero, eficiencia, eficacia y amor, dos de ellas hasta 2019, la Clínica de Rehabilitación, sembrar muchos árboles, tener una hija y escribir dos libros, “Temas de Reflexión para Adolescentes y 20 Técnicas Operativas en la Orientación Educativa y Vocacional”, la satisfacción de más de 150 reconocimientos en mi desempeño profesional y otros tantos de los alumnos y personas a las que pude ayudar y que hasta el día de hoy me recuerdan y agradecen con acciones y pensamientos escritos”.

María de los Ángeles Franco comenta que sus planes para este 2021, son “continuar con terapias, colaborar con mis vecinos en materia de seguridad, seguir en las actividades de la Mesa Redonda Panamericana, hacer una compilación de pensamientos, poesías y canciones”.