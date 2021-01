“Soy una mezcla de humor, locura, amor”: Juan Antonio Isla/ Escritor

Por Lina Salinas

“La literatura es como una pulsión, un refugio y a la vez una salida. En estos días ha sido como un resguardo, dejar de pensar en la pandemia escribiendo es la mejor forma de escapar de un pensamiento atroz, de una idea que atormenta a mucha gente, de una enfermedad que ha dañado a personas, ha roto familias, ha quebrado negocios y ha roto sueños. En fin, las letras son una pasión. Además de mis hijos, la literatura es mi pasión, comenta Juan Antonio Isla Estrada.

“Simplemente he hecho lo mejor que he podido hacer en las distintas responsabilidades que he tenido el privilegio de desempeñar”, dice el abogado.

Juan Antonio Isla Estrada nació el 24 de junio de 1950 en Querétaro, “en el merito día de San Juan, en mi cumpleaños mi madre me daba pañuelos porque, ya fuera por nervios o por calor, siempre he transpirado un poco más de lo normal”.

“En mi infancia jugaba con amigos que eran vecinos de lo que ahora es la calle cerrada de Venustiano Carranza. A pesar de tener tres hermanos mayores, jugaba solo fútbol en mi casa y yo mismo narraba las jugadas “prodigiosas” como un locutor de la época”, recuerda su niñez.

Estudio la Licenciatura de Derecho en la Universidad Autónoma de Querétaro e hizo cursos de posgrado en Letras Modernas en la Universidad Iberoamericana, su color favorito es el azul turquesa que es el color del mar caribe.

Juan Antonio Isla Estrada señala que escribe en prosa, “la narrativa es un género que se me da. La poesía es muy difícil, algunos abusan de ella y yo la respeto. No es un género para experimentar. Prefiero escoger otras voces para expresarme y en los relatos y novelas me siento más cómodo y sincero y nada me hubiera gustado más que hacer de la escritura una profesión, ha sido una necesidad de crear, imaginar, fantasear, escribir las historias de otros, a través de mi óptica, mi experiencia; escribir también mi propia historia. El escritor no puede distanciarse de su obra, forma parte de ella de manera indisoluble. Las palabras escritas son una extensión del autor”.

“Mi primer novela, “Bajo los almendros”, es una idea que traía rondando en mi cabeza de muchos años atrás, es una historia un poco trágica pero tiene elementos de humor, historia, erotismo. Al terminar el gobierno de José Calzada me senté a escribirla y fluyó de corrido. Sólo interrumpí su escritura para comer y dormir algo. Así que en unos meses ya tenía la novela. Me gustó y consideré que merecía la publicación en una editorial de importancia. Hablé con el director de Siglo XXI, Jaime Labastida. Tomó el engargolado y lo metió a su portafolio. No te prometo nada, me dijo. A las tres semanas me llamó para ir a firmar un contrato para publicarla”, recuerda al hablar sobre su primera publicación.

“Escribo ahora mismo un proyecto de escritura al alimón con un amigo. Se trata de relatos cortos. Empezamos muy bien, pero él de pronto entró en una dinámica diferente y yo tenía más tiempo disponible, así que ya continué por mi parte. Son historias que suceden en una café que es el centro de una ciudad imaginaria. Quizá un poco parecida a Querétaro, que al mismo tiempo se parece a miles de ciudades, aunque es única y para mí, entrañable e irreemplazable. Qué me gusta más de lo que hago? Que mis amigos lean mis relatos y me los comenten, para bien o para mal”, señala Juan Antonio Isla Estrada.

“Soy una mezcla de humor, locura, amor, gozo, preocupación por los otros, adolorido porque no nos ha ido bien con nuestros últimos gobernantes, el país está roto, hay un doble discurso, la miseria material y moral crece día a día. También me escapo de esa realidad escribiendo”, es como se describe el escritor quien se ha casado en dos ocasiones, primero con Ángeles Castro con quien tuvo dos hijos, Anaïs y Juan Antonio; años después se casó con Amalia Gómez con quien tiene dos hijos, Leonardo de 28 años y Juan Sebastián de 25.

Respecto a cómo combina el trabajo con su familia, es escritor dice “estoy jubilado y dedico mi tiempo a escribir y a disfrutar a mi familia, hoy desgraciadamente con los límites que impone esta pandemia que nunca imaginamos, que nunca pensamos lo devastadora que sería y los fines de semana son como el lunes o cualquier día. Llegará el momento en que podamos volver a valorar los domingos”.

Indica que ha participado en la escritura, “la cultivo desde hace años. Primero como articulista y ahora como narrador. En mi página web puedes ver alguna información sobre lo que he escrito www.juanantonioisla.com, escribir es un oficio, como todo oficio se necesita práctica, una disciplina básica, no hay que esperar a que las musas muevan tus manos en el ordenador, pero si es importante el estado de ánimo. Si tu vibración no es alta, tu creatividad no está a la altura y los textos no resultan y hay que reescribir”.

Juan Antonio Isla Estrada habla sobre sus logros y experiencias en la literatura, “he tenido la satisfacción de ver publicados cinco libros de ficción, uno de relatos, un híbrido de historia y literatura y tres novelas. No me puedo quejar. Tengo más buenas experiencias, pero no faltan los malos lectores, los pésimos editores, pero hoy no hablo de ellos”.

“La pandemia es una desgracia global que no debió de tomarnos por sorpresa. Algunos personajes llegaron a visualizar esta tragedia y a pesar de eso no se hizo nada. Nuestro sistema de salud hace agua por todos lados. Una nave que está a punto de hundirse con todos sus tripulantes. Muy doloroso, muy caro el costo que terminaremos pagando. Demostró esta pandemia cuan vulnerable es la civilización, qué débiles somos ante una guerra desatada por un bicho microscópico”, comenta Juan Antonio Isla Estrada sobre el Covid, ya que sus planes sus planes para este 2021, es el sobrevivir para abrazar a sus seres queridos y seguir escribiendo para que sus amigos lo lean.