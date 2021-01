“Chava Flores requiere de muchísimo tiempo”: María Eugenia Flores/ Empresaria

“El legado de mi papá es para México, no solamente para mí, yo lo que tengo es el orgullo, la satisfacción y la responsabilidad de tratar de mantener vivo su nombre, que no ha sido tan difícil porque es una obra que tiene mucha calidad y solita ha ido creciendo poco a poco en conocimiento, sobre todo en los jóvenes”, comenta María Eugenia Flores Durán.

María Eugenia Flores Durán nació el 30 de enero de 1945 en la Ciudad de México y recuerda con nostalgia su niñez, “fuimos muchas hermanas, yo soy la segunda de seis hija de Chava Flores y con las primeras, teníamos los juegos típicos, jugábamos en la calle, teníamos patines, bicicletas y al avión, mi papá nos regalaba muchos libros y nos regalaba muchas cosas y la verdad, jugábamos como todas las niñas a las muñecas, cosas de niñas, no de niños, a mi mamá no le gustaba que jugáramos con niños, nos gustaba mucho ir al parque y teníamos todo lo que un niño podía tener en esa época para divertirse”.

Estudió la Licenciatura en Contabilidad como su padre Chava Flores, “no por seguir sus pasos, sino por que fue lo que se presentó cuando mi papá se fue de la casa, yo quería entrar a la universidad, pero ya no se pudo y estudie Contabilidad y después trabaje en eso, me fue muy bien, siempre me gustaron los números, era buena en la escuela con los números”.

“Quisiera haber hecho más, pero desafortunadamente el radio, la televisión y los medios en México se han abocado más a las cosas extranjeras y nuestra música, que es por la que nosotros siempre estamos procurando, tiene pocos momentos para poderla escuchar y se escucha muy bien en la República Mexicana, sobre todo en provincia, me da mucho gusto que cuando yo voy a un lugar cualquiera de provincia, se oye mucho más la música mexicana que en la Ciudad de México de donde mi papá es oriundo y otra de las cosas que yo veo, es que todos los compositores son reconocidos en sus lugares de orígenes, podemos citar Zacatecas ha recocido inmensamente a Tomás Mendez, Guanajuato a José Alfredo Jiménez, San Luis Potosí al maestro Fernando Z. Maldonado y muchos tienen reconocimientos en sus lugares y desafortunadamente en la Ciudad de México no tiene un lugar para los compositores de la capital y menos para uno que escribió e interpreto y supo valorar, cantar a las costumbres y al decir, a la forma de ser del mexicano de la ciudad y en general”, comenta con nostalgia la hija de Chava Flores.

María Eugenia es viuda desde hace 24 años, “eso me permite dedicarme más a la obra de mi papá y a la de otros compositores en la oficina del Catálogo de Oro de la Sociedad de Compositores donde soy Secretaria de esa oficina, digamos que tenemos como cabeza a José Alfredo Jiménez Jr y luego estoy yo con Darío Valdelamar que apoyamos para tratar de difundir la música, no solo la de nuestros papás, sino la de muchos compositores que como dice el nombre de la oficina, son “Catálogo de Oro” son música que ha traspasado fronteras y que ha llevado a México a niveles maravillosos de popularidad y que debe ser reconocida, sobre todo a los que son los dueños, los padres de esas obras, el interprete es una persona importantísima para que una canción tenga éxito y el arreglo también es importante, pero se olvidan de que alguien hizo esa canción, alguien la creo y creo que es justo que tengan un reconocimiento, si eso sigue con los que nos sucedan, estaremos hablando de que México siempre va hacer grande por su música”, explica orgullosa de su trabaja María Eugenia Flores.

“Soy una mujer muy activa, hago muchas cosas, vengo a Querétaro, dos hermanas viven en Querétaro o veo a mi hija y como con ellos en familia, sino salgo, me encanta la costura, me encanta leer, me encanta la huerta familiar, de repente cultivo jimotes, cebollas y ajos, eso me mantiene muy ocupada, Chava Flores requiere de muchísimo tiempo y la verdad la semana no me alcanza, trato de descansar los sábados y domingos”, comenta sobre como combina su trabajo con su familia.