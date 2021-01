“Estamos sobreviviendo con el internet”: Manolo Marroquin/ Compositor

Por Lina Salinas

“Mi carrera ha sido muy limpia, muy transparente, no ha sido de grandes éxitos deslumbrantes, pero si muy sólida muy constante, tengo más de 45 años en este medio y bendito sea Dios, tengo una vida decente, buena, limpia, tengo una esposa linda, mis hijos”, comenta Manolo Marroquin.

“Tengo una trayectoria muy bonita, muy limpia y decirle a la gente que se puede tener éxito, triunfar y no salirte del camino, no descomponerte con las drogas, con alcohol, los vicios que tanto abundan, mostrar que si puedes hacerlo de manera limpia y claro, con un poco de suerte y con ayuda de gente, yo no hice nada solo, siempre hubo gente que me dio la mano”, recuerda el compositor.

Manolo Marroquin nació un 30 de marzo de hace más de 60 años en Ario de Rosales en Michoacán, “donde ha nacido Bulmaro Bermudez el compositor de la canción “Caminos de Michoacán” y Marco Antonio Solís, “El Buki”, dice el compositor y Secretario del Consejo Directivo de la Sociedad de Autores y Compositores.

“Jugar, divertirme, comer frutas, guayabas y zarzas de mi pueblo y me iba mucho al río, me encantaba la naturaleza, el monte y estudiar como niño renegando de la escuela, pero lo hacia bien”, recuerda su infancia en tierras michoacanas.

Manolo Marroquin recuerda cómo descubrió su carrera de compositor, “era monaguillo en una iglesia y ahí comenzó toda la historia mía de componer y escribir, porque hubo un concurso y nos pidieron que hiciéramos un poema y un arbolito y lo ilustráramos, hice mi arbolito y mi ilustración, muy mal hecha porque soy malo para dibujar, pero mi verso les gusto mucho y gané el concurso y ahí comenzó mi historia de escribir ya cosas”.

Estudió Sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), “pero no termine la carrera porque empece a componer mis canciones y ha tener cierto éxito, cuando me grabo José José una canción que se llama “El Príncipe” y que le dio el titulo de príncipe de la canción, mi vida cambio por completo”.

Manolo Marroquin recuerda sus primeros pasos de manera profesional como compositor, “cuando estaba estudiando, conocí a un señor Mario Molina Montes, él era muy famoso, muy exitoso y un día que fui a visitarlo a su oficina, me encargo que si podía componer algo, me dijo, se que compones cancioncitas por ahí regulares, todavía no tenía ningún éxito y me encargo unas canciones para boxeadores porque iban hacer un disco especial para el Ratón Macías, para boxeadores de la época, el “Puas” Rubén Olivares, Vicente Saldívar, boxeadores triunfadores de aquel tiempo y le compuse unas cuantas canciones y ahí venía una que se llamaba “Vámonos de juerga”, la compuse para Rubén Olivares que por cierto luego me andaba buscando para aclarar cuentas, -ríe al momento que alza los puños para recordar como querían aclararle en ese momento-, pero a partir de ahí, mi canción la grabo Chico Che, un grupo muy famoso del sureste de México (Tabasco) y a partir de entonces me cayó otra, otra y otra, hasta que llego la canción de “El Príncipe” que fue la que me abrió las puertas”.

El compositor y Secretario del Consejo Directivo de la Sociedad de Autores y Compositores empezó a escribir a los 14 años y de manera formal a partir de los 25 años, “fue cuando vinieron mis primeras grabaciones con Chico Che y su grupo, con Juanello, un artista muy fuerte en ese tiempo que nos dio triunfos y trofeos, ahí conocí a Juan Záizar justamente en la entrega de premios de una compañía de discos, Sony ahora y entrego unos reconocimientos, ahí conocí a Juan Záizar y don Juanito me dijo, me abrazo muy cariñoso, muy afectuoso y me dijo: “Chamaco, tienes un gran talento, cuídalo, puedes vivir muy bien de esto si te cuidas tu y bendito sea Dios, parece que sus palabras fueron proféticas, me fue muy bien, me ha ido muy bien”.

Manolo Marroquin platica porque escribió la canción de “El Príncipe” y que fue un gran éxito y que le diera el nombre a José José como el Príncipe, “Verónica Castro fue mi compañerita en la Universidad, iba un año más adelantada que yo y cuando la veíamos pasar, todos los compañeros salían hacer bulla porque ahí viene Verónica, va Verónica, pasa Verónica y se imaginaba uno cosas e imaginate que esto, imaginate que aquello, si Verónica me viera, ahí viene la fantasía y la imaginación y de ahí surgió El Príncipe”, dice el compositor al momento en que empieza a tararear la canción que escribió “Imagínate que un príncipe / Te trae bellas flores de color / Te acaricia entre tus brazos / Y tú le das amor”.

Respecto a los éxitos que escribió, comenta que Marco Antonio Solís y Los Bukis tienen una canción que se llama “Viéndolo bien” y la canta a capela “Viéndolo bien / Ya no te voy / A detener / Ya no te voy a suplicar / Ya me cansé, esta canción la estreno en Las Vegas y me invitaron a la presentación y fue grandioso, porque Marco Antonio Solís es compositor y que me haya grabado, pues se me hizo un gran honor, luego más adelante él mismo me grabo otra canción “Por amor a mi pueblo”, una canción que compuse para Michoacán y que dice ‘Por amor a mi pueblo / por amor a mi pueblo / De día trabajo / de noche velo”.

Entre los cantantes que interpretaron sus canciones, están Don Vicente Fernández “me grabó una canción que se llama “La Fiesta” y la letra dice, Ya me han contado / Los que han salido / Que tienes todo / Dispuesto ya / Y un fulano desconocido / Trae mi sombrero y mis botas puestas / Te recomiendo seas mas discreta / Sabrá Dios que mas le prestas”.

Las composiciones de Manolo Marroquin, las han interpretado el grupo Rayito Colombiano, Graciela Beltrán, Lorenzo de Monteclaro, Beatriz Adriana, Julio Preciado, la Sonora Santanera, Verónica Castro, Cristian Castro y Juanello, entre otros.

Indica que maravillosamente relaciona su profesión con su familia, “al principio a mi mujer le costaba mucho trabajo aceptarme por la vida relajada que llevan los compositores, como Martín Urrieta y otros, me hice muy amigo de Martín, de José José, de El Buki y entonces era fiesta y fiesta, parrranda y parranda, fue complicado al principio, pero cuando maduramos, cuando aprendemos las lecciones de los errores, bendito sea Dios, la combinas muy bien, tengo dos hijos varones y tenemos una relación maravillosa

El compositor esta casado desde hace 41 años con Eva y tienen dos hijos, Manuel de 35 años y Julen de 33 años, “me encanta estar en casa y con mi familia, tengo un nieto que se llama Esteban de 7 años y me vuelve loco estar con él, me encanta estar en casa, me encanta mi familia, la disfruto mucho”.

Indica que le gusta cocinar, “ahora en la pandemia, cocino de todo un poco, pero me salen muy rico unos camarones a la crema, mi mujer dice que hago muy ricos los chilaquiles, algunos guisos y los fines de semana, sino trabajo, la paso en casa, soy trabajador de la Sociedad de Compositores, soy Secretario, entonces tengo muchos compromisos, eventos de reconocimientos, entrega de premios y un trabajo en la Sociedad de Compositores como administradores del derecho de autor, buscamos que se paguen las regalías de los autores, repartimos lo que se recauda, tengo mucha actividad, bendito sea Dios”.

Manolo Marroquin habla sobre su experiencia como compositor, “me marco mucho la canción de “El Príncipe” de José José, porque a partir de que se llama el Príncipe de la Canción a él, él mismo lo dice por televisión, en los medios y me manda saludos donde graba y viaja, un saludo a mi hermano Marroquin que me dio esta canción linda, que me dio el mote de El Príncipe me ha dado muchas satisfacciones, ese es uno de los principales y las grabaciones de Marco Antonio Solís “El Buki” también me ha dado una gran satisfacción, porque él es compositor, entonces es un gran honor que un compositor le grabe a otro de menor fama, de menor prestigio como era yo entonces y fue grandioso lo que hizo Marco Antonio y presentar mis canciones en Las Vegas, fue sensacional”.

En cuanto a malas experiencias en su carrera, recuerda “alguna vez que un editor de música me rechazo y me dijo que yo no tenía nada que hacer en este medio, que buscará otra cosa que hacer porque no me veía ningún porvenir, ningún futuro, a pesar que le lleve entre las canciones algunas importantes que luego grabaron grandes artistas, cuando me grabo Don Vicente Fernández y el supo, dijo esa canción yo la tenía, tu me la trajiste y le dije, pero no la quisiste y ya después dijo, mis respetos, fue un golpe fuerte que me insulto, me ofendió, me hizo sentir que no tenía nada que hacer, pero bendito sea Dios, la vida dio vueltas y él estaba equivocado”.

“Las grandes satisfacciones en mi vida con esta carrera, es haber conocido a personajes maravillosos como Roberto Cantoral ser mi amigo y ser sus amigos, Armando Manzanero nuestro presidente de la Sociedad ahora, Martín Urrieta, Verónica Castro, José José con todos ellos conviví, tuve momentos felices de alegría”.

Manolo Marroquin habla de cómo ha afectado la pandemia al gremio artístico, “esta sufriendo mucho, porque se esta pasando a puros momentos críticos para los compositores, el compositor no gana una fortuna como muchos creen, no se hace rico en un momento, a menos que tenga un super éxito y entres a millones de visitas en internet, estamos sobreviviendo con el internet, con las regalías que paga el internet”.