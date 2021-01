“Soy magníficamente loco”: Jerónimo Rabell/ Actor

Una de las cosas que le apasionan a Jerónimo Rabell sino fuera actor, es cocinar, “si no fuera actor, cocinaría para vivir, es mi segunda pasión y no tengo platillo favorito, hay favoritos como pizza, falafel, guisos mexicanos, pollo al curry y comida china”.

Jerónimo Rabell comparte como combina el trabajo con su familia, “para mi la familia y el trabajo van de la mano siempre, ya que todos nos dedicamos al ámbito escénico. Difícil, pero agradable poder trabajar en familia, ya que los fines de semana, si no es teatro, es cocina del teatro o algún viaje o fiesta”.

Indica que la mayor satisfacción que le ha dejado el teatro es, “si no fuera payaso, sería un loquillo suelto, las mejores experiencias son muchísimas, pero se vienen a mi mente las personas que afirman haber perdido un miedo gracias a mi personaje y los que confesaron que no se quitarían la vida porque vieron en mi personaje que siempre hay alguien al que le pueda estar yendo peor que a uno y la peor experiencia, ser discriminado por autoridades por no cumplir con sus estándares de estética y ser señalado sin conocimiento de causas”, explica Jerónimo Rabell a quién le gusta el color verde y rosa, los cuales utiliza cuando sale a escena.