“Un día de amor, no de odio”: Lady Gaga

P ide paz en EU por investidura de Joe Biden

Noticias

Lady Gaga compartió un mensaje en redes sociales en el que pidió paz durante el día de hoy, 20 de enero, fecha en la que se llevará a cabo la investidura de Joe Biden, quien asumirá el cargo como presidente de Estados Unidos después de los conflictos que hubo tras el resultado de las elecciones que desencadenó en el asalto de simpatizantes de Donald Trump al Capitolio a principios de enero.

La cantante se encuentra en Washington D.C para ensayar su participación de este miércoles en el evento que se realizará por la toma de posesión del presidente electo, Joe Biden, y en el que estarán presentes Demi Lovato, Luis Fonsi, Ozuna, entre otros.

A través de su cuenta de Instagram, Lady Gaga compartió una fotografía de su visita al Capitolio de Estados Unidos y aprovechó para hacer un llamado a la paz.

“Rezo para que mañana sea un día de paz para todos los estadunidenses. Un día para el amor, no para el odio. Un día para aceptar, no el miedo. Un día para soñar con nuestra futura alegría como país. Un sueño que no es violento, un sueño que brinda seguridad a nuestras almas. Amor desde el Capitolio”, dijo.

Lady Gaga será la encargada de entonar el himno nacional de Estados Unidos durante la ceremonia, en la que también estarán presentes Jennifer Lopez, Lin-Manuel Miranda, Eva Longoria y Bruce Springsteen.

La intérprete pop se volvió tendencia en redes sociales tras acudir al Capitolio. Siguiendo su propio estilo, Lady Gaga lució un sobrio, pero elegante look totalmente en blanco.

Tras realizar los ensayos del evento de mañana, la cantante saludó a los soldados de la Guardia Nacional de Estados Unidos.