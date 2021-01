Escasez o altos precios por tanques de oxígenos y concentradores, enfrentan queretanos

Los mensajes en los que personas solicitan apoyo para conseguir tanques de oxigeno inundan las redes sociales, demanda que se hace evidente en la escasez que reportan empresas

Por Jahaira Lara

Foto: Sixto Picones

Cientos de mensajes pidiendo apoyo para conseguir desde tanques de oxígeno hasta concentradores inundan las redes sociales, plataformas que se han convertido en una red de apoyo para las personas que enfrentan a un viacrucis entre los pocos espacios que quedan para renta o venta de estos insumos, así como para el llenado de este gas, altamente demandado ante el incremento de casos de COVID-19 y de la ocupación hospitalaria en la entidad.

Dependiendo de la gravedad del paciente y la prescripción médica, así como la capacidad del tanque comprado o en renta, es el lapso que una familia tardará en salir nuevamente a buscar el oxígeno medicinal; algunos requieren acudir para el llenado al menos cada 12, a otros les dura de uno a dos días o hay a quienes sólo han logrado conseguir tanques con poca capacidad por lo que la duración es menos; como nos compartieron algunas empresas consultadas y familiares de pacientes consultados.

De al menos 10 empresas con las que se buscó tener contacto, de las cuales algunas no respondieron, una de las que ofrecía el llenado de los cilindros es Grupo Infra. En la capital queretana sus instalaciones se ubican en el Parque Industrial Benito Juárez, mismas que desde las primeras horas del día reciben a decenas de personas que hacen largas filas en espera de poder obtener un poco de oxígeno.

Las recargas para tanques de 6 m3 se ofrecen en 531, mientras que para 10 m3 las recargas son de 885; sin embargo, siendo de estas dos capacidades los tanques que maneja la empresa para la renta. El riesgo que se corres a decir de los usuarios es tener que esperar un nuevo suministro si el oxígeno se termina.

Y es que como compartió el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Carlos Habacuc Ruíz Uvalle, aunque es una empresa que cuenta con la capacidad instalada diaria de producción de oxígeno, se ven sobrepasados por la demanda, lo que ha originado la escasez; “aunque es una empresa que no está con nosotros, tenemos conocimiento de su situación como cámara”.

En otros lugares consultados como Oxígeno Medicinal en Industrial, los encargados comentan que ante la alta demanda desde hacen un mes no se les suministra el oxígeno por lo que dejaron de ofrecer el servicio de llenado del tanque y se enfocaron en la reparación.

“Hace poco más de dos semanas a mi mamá le detectaron el virus, empezó con síntomas leves, pero a la semana sus niveles de oxigenación en la sangre empezaron a bajar; los doctores me decían que si seguía así se iba requerir oxigeno para tratarla y hace casi una semana mi mamá alcanzó un 90 por ciento de saturación, por lo que el doctor nos pidió conseguir el tanque de oxígeno para subir sus niveles”, cuenta Javier Díaz, uno de las personas ha acudido a las redes sociales para buscar tanques de oxigeno y poder tratar a su mamá.

“Afortunadamente”, como él lo expresa tras suspirar, los pronósticos son que su mamá requerirá el oxígeno sólo por un par de días más, pues su saturación se encuentra cerca del nivel óptimo y los síntomas poco a poco han cesado; sin que esto implique que se llegó al final del camino, pues estará al menos dos meses en recuperación.

Durante esta travesía, sólo ha requerido llenar el tanque en tres ocasiones sin mayor problema, más que el de pasar por largas filas de personas que al igual que él buscan abastecerse de este gas para su familiar enfermo de COVID-19, con la esperanza de ver una rápida mejora; pero las dificultades sí las enfrentó al momento de conseguir un tanque, pues en muchos lugares estos equipos están agotados o hay quienes los ofertan a altos precios.

Para la renta de tanques de 6 m3, Grupo Infra solicita un deposito de garantía de cuatro mil 200 pesos, una mensualidad de 415 pesos y recargas por un valor de 531; que en total representa un pago inicial de cinco mil 185; para el de 10 m3 el depósito de garantía y la mensualidad es la misma, sólo con la diferencia del preció de recarga que tiene el valor de 885 pesos.

“Estamos sujetos a disponibilidad, pero por las mañanas sí tenemos tanques; si se presenta temprano con toda la documentación, ya se puede generar contrato”, es el mensaje que comparte una de las trabajadoras del lugar para las decenas de personas que día a día se comunican para poder acceder a estos equipos o abarrotan las instalaciones; pues tal como compartió personal de empresas de la zona, desde antes de la apertura ya hay gente en espera de ser atendida y son cientos de personas las que se ven llegar durante todo el día; “ya cerca de las cuatro es que se empieza a calmar el movimiento, pero esto es todos los días”, compartía Marco, quien forma parte del personal de seguridad de una planta industrial vecina.

En otras empresas como Oxígeno Medicinal del Bajío, el servicio de venta y renta de equipo quedo suspendido hasta nuevo aviso, ante la alta demanda; en su línea telefónica el primer mensaje que comunica la operadora lo deja claro: “Debido a la situación actual, no contamos con equipos ni en venta ni en renta; estaremos informando en cuanto contemos con la existencia de estos” y que se reafirma con una publicación compartida por la empresa en sus redes sociales el pasado 18 de enero.

Otras de las consultadas como Oximedic, se ofrece la venta de tubos de 6 m3 con un precio de dos mil 800 y el de 8 m3 en tres mil 200, cargados y con kit medicinal; al igual que en TIM Insumos Médicos, que al ser consultada compartió que en un par de días contarían con tanques de 255 litros con un precio de tres mil 800 pesos, que pese a ser una medida pequeña que de acuerdo con personas de la empresa tiene una duración promedio de una hora con 20 minutos y se usa principalmente como equipo de emergencia para traslado del paciente a una clínica, ha registrado alta demanda de la gente ante la falta de estos equipos.

Para Paulina G., la mejor opción desde que a un miembro de su familia con COVID-19 se le informó que requería oxígeno a 2 L/ minuto, fue el concentrador, ya que era la manera de evitar acudir a rellenar los tanques constantemente y con ello el gasto que implica. Sin embargo, quienes optan por esta opción se enfrentan no sólo a los altos costos, sino personas en internet queriendo vender equipos de grado no médico que pueden ser poco funcionales para pacientes con COVID-19, compartió.

Aunque la adquisición del concentrador implica para muchas familias conseguir un préstamo o endeudarse con una tarjeta de crédito, algunas lo han considerado una alternativa por la escases de equipos; por lo que Paulina, quien se presenta como estudiante de Medicina, exhortó a verificar detenidamente las características de los equipos, que cumpla con lo que requiere el paciente o con lo solicitado por el médico, pero principalmente hacer la compra en tiendas establecidas que puedan dar garantía del producto que se adquiere.

Una de estas empresas dedicada a la venta de concentradores en la entidad compartió que los precios de equipos varían de 39 mil 990 pesos a 74 mil 990 pesos, este último portátil y con capacidad de generar cinco litros por minuto; en otras empresas se ofrecen equipos con concentración de oxigeno ajustable de uno a siete litros por minuto con un costo de 37 mil pesos, mientras que en internet se pueden observar algunas ofertas, sin precisar las características, que van de 30 a 35 mil.

“Lamentablemente la necesidad es mucha, en muchos lugares están escaseando los equipos o definitivamente ya no tienen, son largas filas para rellenar los tanques o en otros casos, altos precios los que hay que hay que pagar por tanques o concentradores que ofrecen gente que sólo busca lucrar con la salud; no faltan las estafas en redes sociales o en internet, personas que venden los equipos y al final no son los que requieren nuestros seres queridos o que cobran y nunca entregan”, reflexionó Javier Díaz, quien al igual que otros habitantes del estado se enfrentan a este panorama; pues el incremento en los contagios y en la ocupación hospitalaria que llevó a la declaratoria de escenario C, no ha dado tregua a ningún sector, pero principalmente al personal de salud que se encuentran en la primera línea de atención.