“Soy serio, sencillo, reservado, antisocial”: José Ángel Álvarez/ Artista Urbano

Por Lina Salinas

“Para mí el arte urbano es un estilo de vida, es entregarte completamente a lo que haces, todo lo demás es secundario, antes de verlo como una carrera o profesión es algo que surge como una necesidad, la necesidad de expresarte, de dejar una huella de tu paso por el mundo una reafirmación de tu propia existencia”, dice José Ángel Álvarez Santos.

“Al hacerlo expresas tus ideas, tu forma de ser, lo que sientes, lo que piensas sobre algún tema en especifico, lo que te gusta, tu obra es un reflejo de tu personalidad y de quien eres, me gustaría ser una gran inspiración para todas las personas que llegasen a conocer mi obra, un estimulo, algo que motive a crear a desarrollarse, una invitación a la libertad, a la imaginación y a la superación personal”, comenta el artista urbano.

José Ángel Álvarez Santos nació el 16 de octubre de 1985 y recuerda “jugué todo tipo de juegos en diferentes etapas de mi niñez, a las escondidas, las traes, maquinitas, trompo, tazos, uno de los que más recuerdo era jugar fútbol con cualquier botella de refresco de plástico vacía, también me gustaba aventarle pegaropas a la gente en la calle sin que se dieran cuenta o patear una pelota contra la pared durante horas”, así disfrutó su niñez.

Estudió la Licenciatura en Artes Visuales en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro y cursó un 1 año de la Licenciatura en Antropología Social en la Facultad de Filosofía.

“No podría escoger un color, por que todos me gustan, tienen diferentes cualidades, especialmente cuando los combinas y juegas con ellos es como si mutaran, un color al estar al lado de otro diferente aparenta ser distinto cambia de manera radical como si fuera otro, pero si lo aíslas se puede ver que sigue siendo el mismo tono, es la ilusión del color y de la luz y la magia de la pintura”, explica el artista urbano.

“Para mi tomar el camino del arte, fue una decisión fácil, ya estaba escrito, desde que tengo memoria me gustaba dibujar, gusto que con el tiempo se convertiría en mi vocación, cuando era niño siempre me llamo la atención el graffiti que veía en las calles, lo veía como exóticos dibujos que no podía entender, coleccionaba revistas de comics y los dibujaba; al momento de definir que iba a estudiar o a que me iba a dedicar simplemente no había mas opciones”, señala el artista urbano.

José Ángel Álvarez Santos se dedica al arte, específicamente a la pintura “realizo obra de caballete por encargo con la técnica de aerografía, pero mi principal línea de trabajo es la pintura mural ya que disfruto de pintar en la calle debido a la sensación de libertad, que esto me genera, así como la conexión que se puede sentir con el entorno y el dialogo directo con la sociedad que surge al ejecutar una obra dentro del espacio público”.

“Soy una persona muy seria, sencillo, reservado, antisocial, dedicado, extremo, deportista, amante de la naturaleza y apasionado con todo lo que hago por que si algo no te apasiona, para que hacerlo”. dice el artista urbano.

“Me gusta mucho hacer ejercicio, hace mas de 10 años que utilizo la bicicleta como principal medio de transporte, es algo que disfruto mucho y que para mí es esencial, a lo largo de mi vida he practicado diferentes disciplinas, pero sin duda una de las que más me ha dejado marca y satisfacción es el Parkour, aunque muchas personas piensan que es un deporte extremo el Parkour en esencia es una filosofía misma que se puede aplicar a todos los aspectos de la vida; consiste en una serie de valores pero se podría decir que es la superación de obstáculos hasta adquirir la fluidez, levantarte si te caes y volver a intentarlo; descubrir que se es capaz de ir mas allá de tus propios limites es algo adictivo”, habla el artista urbano sobre sus aficiones.

Respecto a como combina el trabajo con su familia, explica “afortunadamente siempre he tenido el apoyo de mi familia, por lo cual no tengo dificultades cuando se trata de administrar mi tiempo entre familia y trabajo, ya que siempre estoy cerca de ellos, incluso cuando me ausento durante meses, ya que mi trabajo no es algo así como ir a la oficina de lunes a viernes, sino que muchas veces los días laborales son los fines de semana pintando en algún evento o haciendo algún trabajo por comisión, los lunes a las 3 de la mañana trabajando en alguna obra, no tengo un horario definido y eso es algo que me gusta por que sale de la rutina laboral convencional”.

José Ángel Álvarez Santos se dedica desde hace 7 años exclusivamente al arte urbano, “en realidad es un proceso de toda la vida, al principio era una inquietud, un gusto, una necesidad e incluso un sacrificio que con el tiempo y dedicación se va convirtiendo en un trabajo serio hasta que llega a ser una actividad profesional, claro que esto es un proceso de años, algo que se va dando de forma muy natural, una cosa te va llevando a la otra, hace poco me preguntaban que si ¿se puede vivir del arte? Y pues la verdad es que ahora más que nunca se puede vivir del arte, especialmente del arte urbano, creo que el Street Art esta en auge, vivimos en un tiempo en el cual es muy fácil dar a conocer tu trabajo, tenemos a la mano herramientas tan poderosas como los medios digitales y redes sociales que literalmente estamos a la distancia de un click, en la actualidad hay tantas oportunidades de trabajo, eventos y marcas dedicados exclusivamente a la difusión de la cultura urbana el Graffiti y el Street art que difícilmente se podría decir que no se puede, aquí mismo en Querétaro se esta impulsando el arte urbano con mucha fuerza, por lo cual no hay pretexto, vivir del arte ahora es mas fácil que nunca. He participado en bienales y exposiciones colectivas de pintura en recintos como el Museo de Arte de Querétaro, el Museo Regional, la Galería Municipal y el Museo de Arte Sacro; así como en eventos de arte urbano locales, nacionales e internacionales, el arte urbano me ha llevado a conocer países como Alemania, Bélgica, Holanda, España, Kosovo, Brasil y Colombia”.

Indica que una de las satisfacciones más grandes que le ha dado el arte, ha sido el viajar, “aprender otros idiomas, poder conocer otras culturas a través de lo que más me gusta hacer, estar en lugares en los que jamás imagine, conocer a tantas personas increíbles es algo maravilloso por que te das cuenta de que a pesar de la distancia y de tantas diferencias de lenguaje sociales y culturales, no somos tan diferentes sino todo lo contrario, estamos unidos a través del arte, compartimos una misma cultura y amor por lo que hacemos y de que el arte es el idioma universal que nos conecta a todos, nos hace compartir una misma esencia”.

José Ángel Álvarez Santos explica que en su obra hay una constante apreciación de la belleza femenina y a veces, temas que buscan la reflexión sobre la condición humana, la dualidad, la naturaleza “así como el arte prehispánico y personajes de comics son algunos de los temas que mas me gusta pintar, aunque en alguna de mis obras se puede ver influencias de muralismo mexicano de cubismo y de futurismo”.

Habla sobre la pandemia que se vive actualmente, “es algo terrible que nos ha afectado a todos de una u otra forma limitando nuestra libertad, económicamente a muchas familias y en el peor de los casos, con la perdida de seres queridos y todo esto también se ve reflejado en el arte urbano”

José Ángel Álvarez Santos dice que sus planes para este año 2021, espero que todo mejore a nivel global y en lo personal, “me gustaría seguir desarrollándome dentro del arte para poder ser un artista más completo, aún hay muchas cosas que me faltan por aprender y aspectos por mejorar, tanto en la pintura como en mi persona”.