Alertan autoridades educativas por emisión de certificados falsos

En algunos grupos se llegan a vender hasta en mil pesos

Por Josefina Herrera

Noticias

A través de grupos de redes sociales, se ha vuelto común la oferta de certificados falsos tanto de primaria, secundaria y bachillerato, y ante esta situación piden las autoridades de la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro (SEDEQ) mantenerse alerta y denunciar directamente a las instancias correspondientes.

En el caso del municipio de San Juan del Río se registró presencia de algunos grupos sociales en los que se anuncia la emisión de estos documentos que carecen de validez oficial, sin embargo, hasta el momento no hay denuncia ante la Fiscalía.

Alfredo Botello Montes, secretario de educación en el estado, comentó que no se tiene conocimiento de alguna denuncia en particular, o que provenga de una dependencia o institución educativa referente a la expedición de este documento oficial, pero si hizo el llamado para que de inmediato se le haga saber a las autoridades.

“No tenemos información directa de estas denuncias por la dependencia correspondiente de educación básica, si es de carácter de una institución educativa, ya sea directamente la USEBEQ, si es una institución particular que atiende la dirección de educación, y que se sigan los procedimientos correspondientes, lo mismo también a nivel media superior en cada una de estas instituciones atiende estas denuncias, pero no tengo conocimiento de este acontecimiento irregular que se haya presentado en la oferta de emisión de título o de certificado, también desde luego la instancia que tengan aquellos manifiestos de algún fraude pues son desde luego la instancia de la propia Fiscalía, y por ahí la Fiscalía no solicite en todo caso una información, pero ahorita en concreto no hay ninguna denuncia que ya se haya establecido pues formalmente ante la propia Fiscalía”.

En este sentido mencionó que se encontrarán atentos a este tipo de publicaciones, pues se considera un grave delito, pero lo más importante es que no se esté medrando con la necesidad de las personas.

Señaló que lo más conveniente es que se brinde toda la información necesaria para que se le pueda dar el seguimiento correspondiente, así como el acudir a los centros oficiales para la solicitud de estos documentos, ya que es la forma legal de poderlos obtener.

“Hacer un llamado a cualquier situación que se tenga, que acudan a los canales oficiales para las aclaraciones correspondientes, nos ayudaría muchísimo desde luego, las escuelas donde vayan a inscribir a esos jóvenes, ya sea media o superior, previamente solicitar que tenga ya fuerte conocimiento de las redes oficiales, ver las plataformas que emite el estado de Querétaro como también en la propia dirección de Educación del estado de Querétaro, en el caso de educación superior también hay una página que es la Comisión Estatal de Planeación para la Educación Superior”.

Cabe destacar, que este tipo de certificados se ofrecen hasta en mil pesos, es por ello que las autoridades educativas advierten de no caer en este tipo de fraudes, pues no cuentan con una validez oficial educativa.