Patrick Mahomes informó que, “estoy listo para el domingo”

PATRICK MAHOMES se reportó listo para entrar en acción el domingo después de haber salido lesionado el pasado fin de semana.

AGENCIAS

Patrick Mahomes, mariscal de campo de los Jefes de Kansas City, confirmó que recibió luz verde para jugar el domingo, por el boleto al Super Bowl LV, ante los Bills de Buffalo.

“Estoy listo”, dijo el pasador y defensor del trofeo Vince Lombardi, de acuerdo con el sitio oficial de la NFL.

Andy Reid, entrenador de Kansas City, comentó que Mahomes sería evaluado por los médicos para saber si puede estar sobre el emparrillado del Arrowhead Stadium; horas después, el Jugador Más Valioso de 2018 confirmó su alta.

Mahomes salió conmocionado el domingo pasado, antes de que los Chiefs cerraran el triunfo (22-17) sobre los Browns de Cleveland, en la ronda divisional. El talentoso QB pasó por diversos ejercicios y pasos del protocolo de la Liga, mismos que exentó y por eso podrá estar en la final del título de la Conferencia Americana, su tercero de forma consecutiva.

“Por suerte no he tenido síntomas”, añadió Mahomes. “La semana ha sido varias pruebas, unas cosas diferentes solo para asegurarme de que estoy listo y no hay efectos persistentes ni nada de eso. Me siento mucho mejor. El día siguiente estaba muy adolorido, todos los días desde entonces he mejorado mucho. No fue tan malo como parecía”.

Kansas City espera repetir su participación en el Super Bowl, ahora en su edición LV, que se disputará en el Raymond James Stadium, Tampa, el 7 de febrero.