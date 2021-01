Supervisa Memo Vega obra de bordo Benito Juárez

Quedará lista en este año

Por Josefina Herrera

Noticias

Guillermo Vega Guerrero, presidente municipal de San Juan del Río, realizó un recorrido por la obra que se está realizando en el bordo de Benito Juárez, la cual indicó quedará lista para este año.

Destacó la magnitud de los trabajos realizados, pues se aprovechará el espacio para la creación de un parque ecológico, que contará además con un teatro.

“Me da mucho gusto para mostrarles una obra que estamos haciendo muy buena, una obra muy necesaria para la zona oriente de San Juan, aquí donde es el bordo Benito Juárez estamos construyendo una Alameda, la Alameda Oriente, un parque ecológico que van a poder disfrutar este mismo año, un lugar abierto para que vengan las familias a recrearse, que vengan a pasar ratos, que vengan a leer, que vengas aquí a tomarte un café, un lugar abierto un lugar verde”.

Asimismo, indicó que se mantendrá el bordo, pero todo el espacio que queda a su alrededor es aprovechado para su construcción.

“Vamos a mantener desde luego el bordo, va a seguir teniendo la captación de agua, pero hay un área muy grande, cerca de tres hectáreas que no alberga agua, que no guarda agua y que es la que estamos aprovechando para construir andadores, vamos a tener aquí un teatro al aire libre y muchas otras cosas más, así que no paramos de trabajar”.

Vega Guerrero, habló de lo importante que ha sido para su administración intervenir la zona oriente, ya que desde el principio de su gestión, se ha ocupado en la rehabilitación de algunos espacios y calles.

Resaltó también la intervención de gobierno del estado, ya que en conjunto con Francisco Domínguez Servién, han hecho posibles varias de esas obras que dignifican a las familias de la zona oriente.

“No paramos de traer a la zona oriente desde el principio de mi administración acciones concretas, como fue Ciudad Vive Oriente, túnel inundado del Hospital General, por supuesto hemos intervenido calles, estamos actualmente terminando la alberca en el parque pedregoso, y el gobernador bueno nos ayudó en el mercado Pedregoso, también hemos intervenido la Maquio en diferentes momentos, y así vamos a seguir trabajando con mejores servicios como son lámparas de LED y muchos otros servicios más, así que nos da mucho gusto trabajar aquí en la zona oriente”.