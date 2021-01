Xolos de Tijuana consigue su primer triunfo en visita al Puebla

Los Xolos obtienen la primera victoria del año

Los Xolos encontraron el gol, uno sirvió para vencer a La Franja, en el segundo día de actividades de la Jornada 3 del Guardianes 2021.

Desde que llegó Pablo Guede al Tijuana, el conjunto fronterizo ha batallado bastante por encontrar la portería rival. El tanto de Fidel Martínez en el estadio Cuauhtémoc fue el primero en el presente certamen y significó la primera victoria en el calendario.

El encuentro en Puebla estuvo cerrado, de pocas oportunidades para cada equipo. No fue lindo o atractivo, ni será recordado por mucho tiempo, simplemente le dejó a los de la Jauría tres puntos importantes, que le sirvieron a Pablo Guede para tranquilizarse y mantenerse seguro en su puesto.

En La Franja, fue la primera derrota para el joven entrenador, el argentino Nicolás Larcamón; un juego salpicado de emociones, sobre todo en la parte final, que le provocaron una amonestación por sus corajes ante las decisiones del árbitro Adonai Escobedo.

El único gol del partido fue anotado en el arranque, apenas al minuto 13, por Martínez, quien regresó al futbol mexicano, desde el punto de penalti.

Los Xolos no necesitaron más y dejaron la inercia del compromiso al conjunto local, que encontró oportunidades para empatar, pero no afinó su puntería para vencer a Jonathan Orozco, quien no ha recibido gol.