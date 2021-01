“No podemos permitir que el país se desmorone”: Hugo Cabrera

El diputado local se registró como precandidato a diputado federal por el II Distrito

Por Leticia Jaramillo

Noticias

El diputado del PRI Hugo Cabrera Ruiz se registró el día de ayer como precandidato a diputado federal por su partido. El papel de la próxima Legislatura federal será histórico y muy importante, porque desde ahí se tendrá que rediseñar el rumbo del país y el marco normativo; hace falta equilibrio y unidad, no podemos permitir que el país se desmorone, advirtió.

“Vamos a luchar palmo a palmo, en cada una de las secciones electorales de Ezequiel Montes, Tequisquiapan y de San Juan del Río”, añadió el legislador del PRI tras recibir su constancia de registro. “Quienes me conocen saben que me gusta el trabajo, que no me gusta quedarme a especular”, añadió.

Asimismo, se comprometió a trabajar sin mezquindades, a favor de la diputada Abigail Arredondo y de los tres candidatos de cada uno de estos municipios y de los cinco distritos locales circunscritos en el segundo distrito electoral, resaltando que en él encontrarán un aliado y un amigo.

Afirmó algunos piensan que este proceso electoral ya está definido, no es así, la voluntad de los ciudadanos se gana día a día, no hay triunfos ni derrotas anticipadas. Para aquellos que ya están echando las campanas al vuelo de que Querétaro está destinado para una fuerza política en particular, para una candidatura que representa complicidades y más de lo mismo, se equivocan.

Equilibrio y unidad hace falta al país, se debe trabajar para caminar a la voz de una sola persona. Y en este proceso son importantes los equilibrios y el papel que juegan los órganos electorales del estado, particularmente el Congreso de la Unión y la Cámara de Diputados.

Recordó que en dos años de la administración federal han faltado los recursos para programas fundamentes como las mujeres, el campo, la salud y los migrantes, por lo cual, ve con preocupación lo que está ocurriendo en el país.

Hugo Cabrera dijo que está listo para dar la batalla, a partir del 4 de abril que arrancará la campaña y será respetuoso de la convocatoria, de los lineamientos que regirán al proceso electoral y las reglas que están establecidas en las leyes electorales del país.