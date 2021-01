Donará municipio de SJR 58 predios a policías

“Antes de que yo me vaya, y espero que sea mucho antes, vamos a establecer un concurso, una convocatoria, porque tenemos 58 lotes, terrenos que vamos a poner en disposición de la policía municipal, tenemos 58 terrenos que por primera vez en la historia de la policía municipal le vamos a poder entregar a 58 familias de policías para que puedan ahí construir su casa, que puedan iniciar la construcción de su hogar, porque no tiene la policía prestaciones en ese tema, y muchas veces no son sujetos de créditos en un banco”.

“Un tema que muchos alcaldes ofrecieron en el pasado y no pudieron cumplir por situaciones que desconozco, pero estoy seguro que yo sí podré entregarles con mucha buena fe porque lo merecen, hay personas que no tienen casa, rentan casa, batallan, y eso no es justo como sociedad que los dejemos a ellos así porque por la profesión que tienen luego no les den créditos, no tiene Infonavit”.