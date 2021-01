Soy Positivo: presidente de CANACINTRA

José G. Román informó que él y su familia dieron positivo a COVID-19

Por Josefina Herrera

Noticias

A través de redes sociales el presidente de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación (CANACINTRA) en San Juan del Río, José G. Román, dio a conocer que él y su familia, dieron positivo a COVID-19, y aunque refirió hizo el mayor esfuerzo por evitar el contagio, el virus los alcanzó.

“Soy positivo. He recibido la confirmación de Covid y soy positivo; aun cuando me esforcé en la mayoría de las condiciones de guardar las recomendaciones, se que cometí un descuido, ello me llevo a contagiarme a mi y a toda mi familia, no me quejo, tenia que salir a trabajar y el día de hoy es un riesgo que debemos asumir para poder llevar el pan a casa”.

Con optimismo, fue la manera en como el presidente de CANACINTRA dio a conocer la noticia de haber dado positivo ante el COVID-19, y aunque no informó a mayor detalle su estado de salud, si indicó que se encuentra bajo tratamiento médico, por lo que ahora habrá de esperar a ver cómo va evolucionando el virus.

“Doy gracias a Dios por esta condición y en sus manos pongo lo que esta por venir; ante el primer síntoma de garganta irritada y temperatura, inicio la negación, pero me puse el oximetro (inversión de 350 pesos), vi que tenia 89/88 y entonces fui por mero tramite a hacerme la prueba (positiva); pero desde ayer estoy ya con medicamento y con toda la actitud”, expresó a través de su cuenta oficial.

Asimismo, hizo referencia que al contraer el virus se debe asimilar, y aunque a veces surgen cuestionamientos del ¿por qué te dio?, se debe responder, ¿por qué a mí no?, pues es por tan sólo un simple descuido; como el no lavarse las manos, no usar cubrebocas, o no guardar la sana distancia.

Con este mensaje Román Flores dio a saber que a cualquiera le puede tocar, por lo que es importante no confiarse y seguir cuidándose por el bien de todos.

“No bajemos la guardia, todo depende de cada uno de nosotros, por el bien de los queremos y de los que nos rodean, que en todo nos vaya bien”.