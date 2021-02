Apuesta Roberto Cabrera por el respeto en campañas

Hace un llamado a la cordialidad y cero descalificación a quienes participen como candidatos en la próxima contienda electoral

Por Josefina Herrera

Noticias

Como aspirante a candidato a la presidencia municipal de San Juan del Río por el Partido Acción Nacional, Roberto Cabrera Valencia, indicó que su trabajo siempre será en respeto y cordialidad, independientemente de los colores.

En este sentido, manifestó que están definiéndose los hombres y mujeres que le estarán apostando al compromiso por sacar adelante al municipio, por lo que seguramente en campañas se definirá la aspiración y el sueño de cada uno de ellos, pero para él lo fundamental es llevarlo con respeto.

“Nosotros tenemos un principio que se llama respeto a la dignidad de la persona, y yo siempre lo he llevado a cabo, hay que ser congruentes por supuesto, lo que digo es que no haya una descalificación, en las campañas pasadas lo he hecho, y creo que mi mejor carta de presentación”.

Al respecto, señaló que en su momento se definirán las distintas candidaturas de manera formal ante el Instituto Electoral de Querétaro; por el momento manifesto sentirse contento de haber sido elegido para postularse como precandidato a la presidencia municipal, además que -precisó- hay unidad en su Partido y su intención es seguir sirviendo al municipio y continuar trabajando con todo lo que ha realizado la fracción desde los distintos cargos de elección popular.

“Nuestro deseo es de construir con ese liderazgo y experiencia del partido en San Juan, que queremos que tiene que seguir, siento que hay mucho por hacer, y que se ha hecho bastante el trabajo en el municipio, desde cualquier trinchera tiene que ser permanente, entonces yo creo que esa parte es la que podemos resaltar, ya vendrán los tiempos de las campañas, en su momento vendrán los tiempos ya del registro formalmente ante el Instituto Electoral de Querétaro para dar el paso a la nominación de lo que se llama ya formalmente candidatura, y es lo más importante seguir sirviendo a Querétaro desde aquí, yo me encuentro en el pleno en la legislatura que es la encomienda que me han dado las y los sanjuanenses a través de la elección en el Distrito IX en dos ocasiones, y bien desde esta trinchera continuar sirviendo a mi querido San Juan del Río ya está que se lleguen los tiempos”.

Finalmente, dijo que el deseo que tiene cada uno por servir es lo más importante de reconocer, y será la misma ciudadanía la que dirija el rumbo de San Juan del Río mediante su voto, y todos merecen esa oportunidad, pero será en tiempos de campaña cuando se vea con más claridad quién es quién.