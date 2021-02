Mariachis afectados al 80% por pandemia

Mantienen bajas expectativas para el 14 de febrero

Por Josefina Herrera

Noticias

A raíz de que empezó la pandemia por COVID-19, las distintas agrupaciones que conforman los mariachis de San Juan del Río se han visto afectados por la pandemia, pues con el confinamiento y la suspensión de eventos masivos, muy pocos son los que requieren de una serenata, por lo que ha bajado su solicitud hasta un 80 por ciento.

Florencio Hidalgo, de la agrupación América, indicó que regularmente, están tocando de dos a tres horas durante el fin de semana, por lo que su situación económica se ha puesto crítica, y debido a ello han tenido que moverse a realizar otras actividades para sacar ingreso.

Asimismo, dijo que sus expectativas para el 14 de febrero son bajas, pues en el municipio no se acostumbran tanto las serenatas como en otros sitios, además de encontrarse ante el “Escenario C”.

“Está difícil la situación, ahorita es muy poco lo que nos han solicitado, a veces nada más los sábados nos salen una, o dos, o tres horas, nada más, y para el 14 de febrero de por sí hay poco, y aquí en San Juan casi no, el 14 de febrero casi aquí no hay trabajo en San Juan, casi toda la gente se va para allá para Ezequiel Montes porque allá si sale, aquí en San Juan no es buena esta fecha”.

Refirió que las más demandadas para ellos es el 10 de mayo y el 12 de diciembre, sin embargo, por la pandemia también bajó mucho el trabajo, y ante esta situación esperan pueda pasar pronto esta crisis sanitaria, pues el gremio se ha visto severamente afectado.

“La situación pues sí se ha complicado para nosotros, y pues sí hay llamadas pero pues luego no se han concretado, y pues sí ha bajado muchísimo la chamba, de por sí no había y ahora nada, por ahí una o dos a lo mejor, y ahorita pues nos dedicamos ya a otra cosa por lo mismo de que no hay trabajo aquí, y pues hay que buscarle para sobrevivir”.

Por tal motivo hacen un llamado a las autoridades para que puedan también apoyarlos, pues hacen todo lo posible por salir adelante, pero ante las disposiciones de las autoridades, cada es más complicado que requieran a los mariachis.