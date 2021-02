Suspenden canchas de fútbol rápido en carretera a Tlacote

Por Tania Talavera

Noticias

La unidad Especial Anti-COVID, realizó la suspensión de una cancha de fútbol rápido ubicada en la carretera a Tlacote, a la altura de la colonia Galindas, en la capital queretana.

Fue en las canchas denominadas Azul 7, en donde se reportó que se estaba realizando un partido de fútbol y se concentraban más de 30 personas, las cuales no respetaron las medidas sanitarias.

Por ello, al sitio acudió personal del mencionado operativo en donde además se les recordó a los presentes que en el escenario C, se tiene prohibida todo tipo de actividad deportiva, sin embargo, y a pesar de ya haber sido advertidos, los encargados de las canchas de fútbol no cumplieron con las medidas sanitarias establecidas y no tenían la licencia de funcionamiento vigente.

Fue personal de Protección Civil, así como la Secretaria de Salud, Dirección de Inspección del municipio y corporaciones policiales, quienes arribaron a las canchas para colocar los sellos de suspensión por no acatar las medidas y no contar con la licencia de funcionamiento.