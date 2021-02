Cuidará Gustavo Nieto tema sanitario durante campaña

En este sentido, dijo que de momento no se permite el acceso ni a adultos mayores, ni a mujeres embarazadas, ya que ahora el tema sanitario es muy delicado, por lo que la prioridad debe ser el cuidado de la salud.

“Seguramente va hacer mucho de medios, seguramente va a ser una campaña de mucho contacto con la gente, de uno a uno, y siempre respetando la salud de los sanjuanenses, el tema es no tener tantos públicos, ahorita nosotros tenemos un tope de 25 personas, no va haber adultos mayores, no van a haber mujeres embarazadas, niños, es mucho de ingenio, pero también de mucho trabajo”.