Retiran casas de campaña vacías de Frena

Por Daniela Montes de Oca

Noticias

Fueron 150 las casas de campaña que se retiraron de la explanada del Zócalo, todas ellas se encontraban vacías y según la Secretaría de Gobierno esto se hizo como parte de la limpieza para prevenir contagios de COVID-19.

Este campamento de los simpatizantes del Frente Nacional Anti AMLO (Frena) se instaló el pasado septiembre y desde entonces decenas de manifestantes han vivido ahí a manera de protesta y con el objetivo de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dimita.

Fue este fin de semana, cuando con la presencia de la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México, personal de la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la vía Pública, trabajadores de la Subsecretaría se Servicios Urbanos de la Secretaría de Obras y Servicios, personal de la Secretaría de Salud, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y un notario público que certificó que solo se retiraran las casas vacías, quitándose 150 de ellas.

No obstante, las cosas no fueron tan sencillas puesto que los simpatizantes que sí seguían en protesta reaccionaron de manera violenta ante el desalojo, utilizando gas lacrimógeno, extintores y hasta palos para impedir la actividad.

“Ante estas acciones, integrantes del Campamento México respondieron de forma violenta con extintores, gas lacrimógeno y palos contra los trabajadores de Servicios Urbanos. No obstante, el personal del Gobierno capitalino no cayó en provocaciones y no hubo necesidad de la intervención de los elementos de la SCC” informó la Secretaría de Gobierno.

Cabe destacar que esta protesta ha perdido fuerza, ya que en un inicio eran cientos de casas de campaña que ocupaban un gran espacio del Zócalo, pero al paso de los meses y sin ver resultados muchos han optado por regresar su vida cotidiana.