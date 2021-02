NO ES CULPABLE

Gallos Blancos tuvieron un mal día ante Cruz Azul y no hay que ver inventar

Por José Luis Jiménez

Héctor “Pity” Altamirano, que convivió con la vieja escuela de técnicos, se responsabilizó de la derrota que tuvo Gallos Blancos ante el Cruz Azul, pero todos sabemos que eso no es cierto, porque el equipo jugó a un 50 por ciento de lo que jugó contra los Pumas.

El que ha jugado futbol, sabe que el técnico arma un cuadro, pero el que tiene la última palabra en el terreno, es el jugador y hoy día con cámaras por doquier es imposible ocultar fallas que determinaron la goliza de Cruz Azul sobre el cuadro queretano.

Tal vez el único aspecto a responsabilizar a Héctor Altamirano, es la circulación de posiciones en pleno partido que pretendieron destantea al rival, como sucedió con Pumas, pero contra Cruz Azul resultó contra producente y generó dudas, pero evitó responsabilidades a algunos jugadores.

Todos hablan de los errores en la zona baja, pero nadie se dio cuenta que la media cancha fue superada completamente. Que Kevin Ramírez, se la pasó perdiendo balones, que Fernando Madrigal nunca logró ubicarse para ser más productivos y efectivo para el equipo.

Gonzalo Montes nunca pudo recuperar balones. La desorientación queretana abrió la puerta a los jugadores de Cruz Azul que sacaron lo mejor de si, sobre todo con conocidos elementos como Orbelín Pineda y Luis Romo, quienes ofrecieron un gran partido ante su ex equipo.

La marcación ante un jugador como el Jonathan “Cabecita” Rodríguez debió ser más férrea para no darle oportunidad y fue todo lo contrario, pues anotó un gol, tuvo dos asistencias y fue líder con el cuadro celeste.

Aún así, la entrega estuvo allí, pero hemos de recordar que con eso, no se ganan los partidos. Se ganan con orden, con solidaridad, el saber leer los partidos, tanto ofensivos, como defensivos y algunos jugadores de Querétaro no estuvieron concentrados y eso desequilibró el armado.

Hablar de la actuación de Gerardo “El Campa” Ruíz, sería injusto, porque el guardavallas, hizo su trabajo, está en su nivel. Mismo nivel que tiene Gil Alcalá. Seamos francos, no hay un arquero en Gallos que de puntos.

Y luego los cambios, fueron ya la desesperación del “Pity”. No sabemos cuál es la actitud en los entrenamientos de Jefferson Montero, pero el cuerpo técnico debe saber que no va a contar con él, más que para desbordar por su banda, sin dar el extra. El balón le tiene que llegar donde él está, cuando él entra, Gallos tiene un jugador menos a la defensiva, se ve indiferente al esfuerzo de sus compañeros y la verdad, no es la gran estrella.

Gallos tiene pronto una revancha, este jueves, contra un equipo como Pachuca que apenas tiene dos puntos, pero que puede despertar en cualquier momento.