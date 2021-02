Daniela Aguillón: Repostera

“Damita godín que descubrió su amor por los brownies”

Por Tovar Molgado

Noticias

Todo comenzó hace aproximadamente siete meses, cuando Daniela Aguillón Escobedo, politóloga de profesión y encargada del área comercial de una empresa estadounidense, buscando distraerse en el hogar por el confinamiento ocasionado por la pandemia, descubrió su gusto por la cocina, en especial por los postres.

Cuenta que siempre ha mostrado interés por la cocina, pero al ser demasiado “postrera”, comenzó a ver tutoriales para aprender a cocinar sus propios brownies y galletas, y una vez que perfeccionaba esa técnica buscaba distintos sabores.

“En este confinamiento me di cuenta que soy buena cocinando postres, primero solo elaboraba para mí y mi familia, después ellos me recomendaban con sus amistades y me empezaban a mandar mensajitos para pedirme si les vendía”, recordó.

Fue entonces que decidió organizarse mejor en sus tiempos, pues aún continúa con su trabajo fijo en el área comercial, pero ahora por las tardes se dedica a cocinar y consentir a sus clientes con deliciosas creaciones ya que al intentar ofrecer un servicio personalizado siempre indaga en más detalles.

“Es un trabajo que implica tener mucha paciencia por el tema de los detalles que hay que hacer, sin embargo es algo que me gusta mucho y me ayuda a relajarme y ya cuando veo el producto final me da mucho gusto ver todo lo que puedo crear”, concluyó.