Nadia Nesme: Decoradora

Amor por el hogar

La historia de House vs Home nace junto con la pandemia ocasionada por Covid 19, en marzo del año pasado, pues su creadora, Nadia Nezme Zardaín, quien en ese momento se dedicaba a la organización de eventos empresariales, se vio en la necesidad de crear una nueva fuente de ingresos.

“Se vino la pandemia y todos mis clientes y eventos que ya tenía programados me comenzaron a cancelar, entonces, mis amigas me convencieron que comenzara a comercializar los artículos de decoración que yo hacía para mi hogar y fue entonces que me nació la idea”, explicó.