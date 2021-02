Avanza construcción de la base de GN

La Ciudad Judicial también lleva un gran avance en la obra

Por Josefina Herrera

Noticias

El presidente municipal de San Juan del Río, Guillermo Vega Guerrero, anunció el inicio de la construcción de la base de la Guardia Nacional en San Juan del Río, la cual será de gran ayuda para sumar en la estrategia de seguridad al municipio.

El edil sanjuanense sostuvo una reunión con el comandante de la 17 zona militar de Querétaro, Elpidio Canales Rosas, para evaluar el avance de la construcción de la base operativa, ya que además de haber donado el terreno para la Guardia Nacional, el municipio también apoyará con cinco millones de pesos para el levantamiento de la barda.

“Ya estamos iniciando la construcción de la base de la Guardia Nacional, ya es una realidad aquí en San Juan del Río, después de algún tiempo en el que nos pidieron en el Ejército Mexicano el espacio, se les otorgó, ya estamos actualmente como apoyo, además de haber donado el terreno al ejército mexicano, la Guardia Nacional, bueno, ahora también estamos apoyándolos con cerca de cinco millones de pesos para bardear este terreno y que puedan ellos iniciar ya la construcción de esta base de la Guardia Nacional, que desde luego tendrá que venir a sumar en la estrategia de seguridad del municipio y de la región, hemos estado en contacto con el general Elpidio Canales, que es el titular de la 17 zona militar, y bueno ya están próximos a iniciar con la construcción de la base operativa de la Guardia Nacional”.

Vega Guerrero recordó que la administración ha estado muy pendiente de trabajar de la mano con distintas instancias que aporten en el tema de seguridad, pues también se donó un inmueble a la Fiscalía General de la República.

“Estamos muy contentos porque hemos podido seguir sumando trabajo con instancias, como hoy también el caso de la Fiscalía General de la República, una oficina que estaba en San Juan del Río, que estuvo por cerrar sus puertas la Fiscalía General, y nosotros también de igual manera les donamos una sede construida para que no se separaran de San Juan del Río”.

Asimismo, el alcalde dio a conocer el gran avance que se tiene en la obra de la Ciudad Judicial, inmueble que reunirá todos los juzgados civiles familiares, del Tribunal Superior de Justicia, donde el gobierno municipal también realizó la donación del terreno.

“Ya van muy avanzados ellos y yo espero que en un par de meses ya puedan ir entregando las primeras instalaciones con presencia del gobernador del estado, Pancho Domínguez, así que tenemos muchos esfuerzos que están vigentes en materia de seguridad, no solamente la base de la Guardia Nacional, sino el hecho de que se quedó en San Juan del Río la Fiscalía General de la República, que ya no tenía terreno, no tenía oficina, logramos que se quedara, así que no paramos, seguimos trabajando con mucho esfuerzo para que mejore la calidad de vida de todos los sanjuaneneses”.

Finalmente, insistió a la ciudadanía a seguirse cuidando del COVID-19 y no bajar la guardia, ya que los contagios continúan y el riesgo es mayor.