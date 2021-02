Carmen Núñez: Barista

“Soy de carácter firme como la cafeína”

Por Lina Salinas

“Generar un sentido de orgullo nacional en cada mexicano por el exquisito café que se produce en nuestro país y crecer esa apreciación por el café de la más alta calidad, producido en México al mundo entero, con esa felicidad y sabor latino que sólo nosotros conocemos”, explica Luz del Carmen Nuñez Urquiza.

“Y con esto también fomentar la justicia social, mediante el comercio justo y el consumo responsable de un producto de alta marginación, como es el café, no como un modelo asistencialista, sino como una cadena de consumo ético desde el campo a la taza, honrando el camino del café como un reflejo de empatía y corresponsabilidad humana entre los productores y consumidores para un desarrollo mutuo”, comenta la productora de café.

Luz del Carmen Nuñez Urquiza nació el 8 de noviembre de 1985 en Querétaro y recuerda su infancia “me encantaba jugar a la tiendita en casa de mis abuelitos a espaldas de una ex hacienda llena de árboles, donde daba la sensación de estar siempre en el campo, el tiempo se detenía y la diversión no terminaba nunca. Ahí buscábamos plantas, piedras o cualquier cachivache para jugar a la venta de productos locales de “Carretas” mis primas y hermanos siempre fueron los mejores elementos de juego y sin duda los mejores clientes. También me gustaba mucho jugar con juguetes de animalitos, pues siempre han sido mi adoración los animales, en especial los caballos y los perros”.

Estudió la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación en la Universidad del Valle de México, Campus Querétaro y se especializo en Responsabilidad Social Empresarial por el Centro Mexicano para la Filantropía y actualmente se desarrolla en el ámbito comercial y del barismo en el sector café, su color favorito es el azul turquesa.

Indica que su incursión en el café inició en el 2014 “cuando yo estaba trabajando como coordinadora del área de responsabilidad social para un corporativo de 130 restaurantes en la Ciudad de México, donde fuimos invitados a implementar un programa de cadenas de suministro responsables enfocadas al café. Dicho proyecto estaba siendo asesorado por Vincent Lagacé, un empresario canadiense especializado en micro financiamientos para el sector café. Durante este periodo y al yo conocer más a detalle el mundo del café, no tardé en decidir especializarme en este sector cafetalero y decidí dar un brinco profesional y dejar este corporativo para unirme junto con Vincent a Nuup, una organización especializada en desarrollar transiciones empresariales a cadenas de valor más justas e inclusivas para asegurar el acceso a mercado de las y los productores de café y muchos otros productos de pequeña escala”.

Luz del Carmen Nuñez Urquiza recuerda “comencé a ir a cafetales en Chiapas y me enamoré perdidamente del origen del café, la gente que lo cultiva y la complejidad de este proceso. Mi entusiasmo comercial crecía cada vez más, pues quería que cada cooperativa de café recibiera visibilidad ante un mercado mexicano con poca información sobre el origen y calidad de producción del café en México. Por tal motivo, luego de un año cree mi propia comercializadora, Flor de Café, para abrir salida comercial a la producción del café de estos talentosísimos artesanos de la tierra y aún con la valiosa guía de Vincent Lagacé. A partir de aquí comienzo mi profesionalización en la carrera del café en temas de catación y barismo, Flor de Café se posiciono como una empresa de servicios integrales de café, donde se desarrolla la venta de café, pero también se realizan capacitaciones y asesorías para cafeterías, restaurantes y negocios del sector de la hospitalidad, así como eventos de sensibilización al consumo del café mexicano en esquemas de degustación y catering especializado”.

Actualmente sigue operando Flor de Café, “tengo un blog en Instagram y Facebook llamado: lacafeteramx y en simultáneo trabajo como coordinadora comercial para la planta de café tostado de YOMOL A´TEL, que es un grupo de empresas de economía social y solidaria que trabajan con más de 430 familias indígenas tzeltales de la Selva Norte de Chiapas y colaboro con empresas internacionales como vocera del café mexicano. Dedicarse a la profesión del barismo, catación, tostado, cultivo o cualquier rama del café es una excelente opción, pues desde mi punto de vista es la vocación más bonita del mundo. El café incentiva las relaciones interpersonales de calidad, es un generador de energía positiva y quienes nos dedicamos a trabajar el café vivimos para compartirlo y conectar a miles de personas con historias increíbles, las cuales siempre son un deleite de escuchar al beber una taza de café. Quien toma café es aquel que quiere mantenerse activo y alguien que siempre está haciendo algo, siempre tendrá algo interesante que contar y busca cambiar el mundo inspirándose una taza de café a la vez”.

Luz del Carmen Nuñez Urquiza comenzó a especializarse en el mundo del café cuando tenía 29 años “me encanta tener la oportunidad de viajar a campo y convivir con los productores en sus parcelas de café, pues conocen muchísimo de la tierra y los cuidados milenarios de la misma y eso me permite aprender mucho de ellos en cada viaje. Amo conocer más sobre el origen del café y así buscar compartir el mensaje de como valorar el maravilloso café mexicano con los consumidores del mismo”.

“Alegre, ocurrente, sociable y de carácter firme como la cafeína”, es como se describe Carmen Núñez a quien le encanta cocinar y es amante de los festivales gastronómicos, como el café que genera experiencias sensoriales.

Luz del Carmen Nuñez Urquiza explica que el café se distribuye, con un modelo de suscripción llamado CAFÉ DE COLMENA en donde se entrega el café más fresco a domicilio y el comprador recibe una serie de privilegios por estar suscrito al servicio, “en 2016 la distribución la llevaba Flor de Café, solo que ahora este punto logístico y de distribución de café lo lleva CAFÉ DE COLMENA y pueden solicitar sus pedidos vía whatsapp al 44 22 81 08 52, ya que ahora Flor de Café únicamente se dedica a servicios integrales, como son la capacitación y asesoría de negocios, donde el café forma parte importante”.

En cuanto a la pandemia y como ha afectado en su negocio, dice “ha sido un trago muy amargo para el mundo, ha sido duro y creo que el café acompaña emocionalmente al ser humano en los retos y nos ayuda a salir adelante”.