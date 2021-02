Inhibe municipio intenciones de parar obra de San Pedro Ahuacatlán

Guillermo Vega señaló que hubo intromisión politico-electoral para intentar parar nuevamente los trabajos de esta zona

Por Josefina Herrera

Tras la intención de parara la obra carretera de San Pedro Ahuacatlán, presidente municipal de San Juan del Río, Guillermo Vega Guerrero, señaló que la administración hizo frente a la situación y se logró evitar la intromisipón de grupos políticos previos a la elección.

Dijo que estas intenciones pretendía ser un tema político-electoral, por lo que era importante precisar que legalmente, ya no pueden parar la obra, pues ya no cuentan con ningún recurso para llevar a cabo dichas pretenciones, además de que estarían afectando a más de 10 mil familias que transitan por la zona.

“Nosotros estamos trabajando bien en la obra, es una obra que ya sabemos todos que se detuvo por juicios que metieron los ejidatarios, y yo te diría que costó mucho trabajo reactivar la obra, la información que he tenido es que hay intenciones político-electorales para no decir el Partido, pero es un Partido que en lugar de dar esperanza está logrando desesperanza en México, así te diría yo, y lo tenemos que hacer sin señalar, no vamos a entrar en un pleito, pero sí es importante que se sientan y se sepan descubiertos, porque el daño que le harían a más de 10 mil familias que pasan por esa vialidad no se vale”.

En este sentido, precisó que la mayoría de los ejidatarios no está en la disposición de cerrar la obra, pues ya mucho tiempo se vieron afectados por los juicios, sin embargo, indicó que hay líderes que desean manipular nuevamente a la gente con engaños, pero lo que no les han dicho es que legalmente ya perdieron todos sus argumentos.

“Simplemente quieren cerrar esa vialidad con el uso de la fuerza, entonces no lo vamos a permitir, no estamos queriendo pelearnos con nadie, pero el interés superior es el de la mayoría, el de la colectividad, y esa habilidad no podemos permitir que se intente cerrar nuevamente, así que estas personas vinculadas a partidos políticos que quieren cerrar la vialidad, después acusar que el gobierno actual ha sido omiso, ha sido torpe, que ha sido, entonces no lo vamos a permitir, al contrario hay que salir decir y decir nosotros primero la realidad, se está construyendo, se va a entregar, se va a poner en operación y no hay hoy legalmente ningún problema de la vialidad”.

Vega Guerrero, señaló que quien ganó, no fue el presidente, sino San Juan del Río y su gente, y por todos lo que transitan y viven por la zona, es por quienes se está terminando la obra que estuvo parada casi dos años, por lo que si hay otro tema legal, se tratará con las instancias correspondientes, pero mientras tanto la administración continuará con estos trabajos hasta entregar la conclusión de la vialudad.

“Al parecer este anuncio que hicimos nosotros inhibió lo que se intentaba generar, y que bueno, y así lo seguiremos haciendo celosamente, cuidando esta obra que todo mundo, además la grandísima mayoría ya demanda que se ponga en servicio, batalló mucha gente, casi dos años, entonces que se entregue y punto, eso es lo único que queremos”, concluyó.