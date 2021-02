Pilar González: Docente

“Soy analítica, estructurada y a veces perfeccionista”

Por Lina Salinas

“Cómo maestros tenemos un programa que seguir y contenidos específicos que cubrir, me gustaría saber que dejo en ellos un crecimiento en su autoestima, porque se sientan seguros de poder enfrentar nuevos retos en la vida, además de promover en ellos un pensamiento indagador para seguir aprendiendo cosas nuevas”. comenta María del Pilar González Fausto.

“La docencia es una profesión de servicio y no sólo ante las necesidades de los alumnos, a veces también ante las necesidades de toda la familia”, comenta la docente.

María del Pilar González Fausto nació el 9 de febrero de 1978 en la Ciudad, pero siempre asegura que es de Querétaro, debido a que los 3 meses la trajeron a vivir aquí, “me gustaba jugar juegos de mesa como dominó y rompecabezas cuando era niña”, recuerda.

Estudió Química en Alimentos en la Universidad Autónoma de Querétaro “siempre me gustaron las Ciencias y me vi atraída a esa especialidad porque mi mamá es Chef y toda mi vida siempre giró en torno a la comida”, dice la profesionista a quien le gusta el color azul.

“Cuando terminé la carrera, realicé prácticas profesionales relacionadas con la industria alimentaria y entre ellas trabajé para una compañía que daba consultorías sobre higiene y seguridad. Ahí comencé a estudiar como ser capacitadora, que finalmente también era dar clases pero para adultos y no en un entorno escolar. Después me casé con Anibal Alcocer Ochoa y tuve la bendición de recibir a mi primer hijo, Anibal. Mientras aprendía a ser mamá y me adaptaba a mi nueva vida, la docencia llegó de manera fortuita cuando una buena amiga maestra, me llamó para suplir unas clases en primaria por unos días. Acepté porque parecía un trabajo fácil y sólo era por unos días. Cual fue mi sorpresa que después de eso me estarían ofreciendo un puesto para dar clases de Ciencias en Secundaria”, comenta la docente.

María del Pilar González Fausto dice que lo que más le gusta de su carrera, “es poder tener un horario que se adapte al de mis hijos, hasta en las vacaciones. También es bueno que los he podido acompañar mejor cómo estudiantes porque vivo el ambiente escolar todo el tiempo, pero en verdad, me apasiona ese momento en que le brillan los ojos a un alumno cuando finalmente entiende un concepto o siente el orgullo de poder hacer algo que antes no podía. Tener el privilegio de ser quien puede ayudarlos a tener esos momentos de realización es maravilloso”.

“Soy una mujer sencilla, cariñosa y cuidadosa de quienes están a mi lado. Me intereso siempre en ayudar a los demás. Soy analítica, estructurada y a veces perfeccionista, cualidades que me ayudan en mi trabajo y a mejorar cada día. Soy amante de la naturaleza y de la paz, por eso disfruto estar al aire libre, salir a caminar, cuidar mi jardín. Me gusta la vida hogareña, por lo que ahora tener más tiempo para estar en casa no ha sido difícil para mi. Me gustan los retos personales y puedo ser muy perseverante cuando realmente deseo algo”, es como se describe la docente.

María del Pilar González Fausto es casada desde hace 17 años con Anibal Alejandro Alcocer Ochoa, tienen dos hijos: Anibal de 16 años y Leonardo de 9 años.

“Sí me gusta cocinar, la cocina me trae siempre muchos recuerdos y conexión emocional. Generalmente no tengo mucho tiempo para cocinar, pero durante la pandemia he podido estar en casa y experimentar con muchas recetas. Ha sido una actividad divertida para hacer con mis hijos y nos tiene motivados a seguirlo haciendo, los fines de semana, por ahora no hacemos mucho, ya que nos hemos cuidado de no salir. Aprovechamos los fines para descansar y levantarnos más tarde. Mis hijos, la verdad juegan muchos videojuegos, porque pueden conectarse en línea con sus amigos y es la forma en que se han mantenido cerca de sus amigos durante la contingencia. Hemos aprovechado para cocinar juntos, desde aprender a hacer pan, hornear hasta probar nuevas recetas que no conocíamos. Yo a veces tomo tiempo para cuidar mis plantas y disfrutar un poco de la naturaleza”, es como realiza su vida en familia la docente.

María del Pilar González Fausto tenía 27 años cuando comenzó a dar clases en Secundaria “comencé a dar clases en la Escuela John F. Kennedy y acabo de cumplir 14 años de ser maestra ahí”.

“La pandemia ha sido lo más inesperado, nos ha forzado al encierro y llevado al límite de muchas emociones. En mi trabajo ha sido un reto constante, los maestros tuvimos que reinventarnos de la noche a la mañana, aprender a usar rápidamente muchas herramientas digitales y empezar a crear contenido de formas distintas para que los chicos quieran esforzarse en seguir aprendiendo. Yo soy maestra de preparatoria y tengo mucha suerte porque mis alumnos son independientes y responsables. Sin embargo, es mucho más difícil percibir que tanto los alumnos están entendiendo a través de una pantalla”, es lo que piensa la docente y como ha cambiado la vida de todos.



María del Pilar González Fausto comenta que sus planes para el 2021 es seguir creciendo profesionalmente, “desarrollando más habilidades tecnológicas que seguiré usando en el futuro. Deseo que mis alumnos sigan aprendiendo y mantengan el entusiasmo por el estudio, que no sientan su vida “robada” por la pandemia, sino que entiendan que hoy nos toca vivir de una forma diferente, pero la vida sigue. Lo mismo en mi casa, espero poder ser el ejemplo y tener la creatividad para crear con mi familia inmemorables momentos, que si bien son distintos a cómo esperábamos, serán parte de nuestra experiencia de vida. Que mis hijos valoren que cualquier aprendizaje es válido en la vida mientras sepamos valorarlo para ser mejores personas y servir a los demás”.