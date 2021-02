Israel Chávez: Abogado

“Siempre fui muy inquieto”

Por Lina Salinas

“Desempeñar mi profesión en beneficio de la colectividad, siempre privilegiando el cumplimiento del derecho y de lo justo y equitativo”, comenta Israel Chávez Pozas.

“Ser abogado es una forma de vida, que debe ser congruente entre lo que se dice, lo que se hace y lo que se defiende, ser abogado representa la oportunidad de obtener la justicia para el que la requiera, la equidad para todos, es un gran compromiso, pero a la vez una satisfacción plena y si a esto le sumamos el tema de la defensa del medio ambiente, se convierte en una responsabilidad no solo personal, sino con todos los que me rodean ya que la conservación del medio ambiente, como siempre digo, es un derecho y un deber”, explica el abogado.

Israel Chávez Pozas nació el 8 de diciembre de 1972, “soy queretano, nacido en el centro histórico de la ciudad, en la Calle de Pino Suárez, antes conocida como calle Del Águila, el mero día de las conchas. Me salvé”.

“Siempre fui muy inquieto y las condiciones de vida de Querétaro en los años 70´s y 80´s permitían que jugáramos libremente en la calle, me gustaba mucho jugar fútbol, andar en bicicleta y treparme en todos los árboles que encontraba”, recuerda con nostalgia su niñez.

Estudió la Licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, su color favorito es el verde.

“Me he especializado en el derecho ambiental, en mi época de estudiante universitario era una rama jurídica que no existía como tal, todo lo relacionado con los recursos naturales estaba regulado desde otra visión jurídica, más enfocado a la propiedad y usos de los recursos, la riqueza económica que representaba para su propietario, por ejemplo; así que recibí la invitación de mi amigo Greco Rosas para integrarme como asesor en la legislatura con un tema novedoso, que “era generar la estructura jurídica en materia de medio ambiente para el Estado de Querétaro”, y así fue como me incorporé como asesor de la fracción del Partido Verde Ecologista de México, con la Diputada Ivonne Vandenpereboom y posteriormente con el Diputado Fernando Orozco Vega. Encontrándome con un mundo jurídico hasta esos momentos desconocido en el mundo legislativo de la época, su formación estaba en proceso y con mucho orgullo me convertí en pionero de los abogados en esa materia, logrando especializarme, y fungiendo como Secretario Técnico de la Comisión de Medio Ambiente en 3 diferentes periodos legislativos, y comencé a asesorar a legislaturas de otros estados y diversos ayuntamientos en su integración reglamentaria en materia de protección ambiental”, explica Israel Chávez Pozas.

“Yo creo que como todos los jóvenes siempre buscamos ser revolucionarios, somos idealistas y con esta inquietud surge en mi la idea de estudiar derecho, para como dicen los clásicos “darle a cada quien lo que le corresponde”, y revisando las diferentes opciones profesionales de mi época, supe que el derecho sería mi destino. Me gusta mucho la posibilidad de poder ser factor de cambio para nuestra sociedad, de servir a mi comunidad y promover siempre el respeto a los derechos fundamentales de las personas, como por ejemplo, el derecho al medio ambiente sano, adecuado y necesario para el desarrollo integral del individuo en su relación con la sociedad”, comenta el abogado ambientalista.

Recuerda su primera oportunidad de conocer el funcionamiento del litigio y de los juzgados “fue en el año 1992, cuando el Lic, Marco Antelmo Granados Pérez, me dio la oportunidad de ser “chicharo” en su despacho, es decir aprendiz, y al conocer la pasión con que vivía el derecho el Lic. Marco Antelmo, me confirmó que era lo que en ese momento me interesaba hacer profesionalmente, después de eso entré al programa de Defensoría de Oficio del entonces Ministerio Publico, por muy poco tiempo, ya que el tema penal nunca me interesó, trabajé con el Lic. Hugo Peñaloza Servien, de quien aprendí el tema del derecho bancario tan de moda en ese momento por el movimiento conocido como “El Barzón”; colaboré en la Notaria Publica No. 5 con el Lic. Luis Felipe Ordaz Martínez, un extraordinario abogado y conciliador de altos niveles de quien siempre tuve la oportunidad de aprender y a quien le agradezco que siempre compartió mucho de su conocimiento conmigo; dejando la notaria para integrar un despacho con mis amigos Juan Carlos Espinosa Larracoechea, Diego Villaseñor Mandujano, Marco Antonio Sánchez Mandujano y Greco Rosas Méndez, curiosamente a todos nos fue llamando el servicio público, en la que fuimos haciendo carreras exitosas, este fue mi paso por el ejercicio práctico de litigio”.

Israel Chávez Pozas fundo un despacho de asesoría en materia de derecho ambiental hace 10 años “especializándome en asesorías a Legislaturas y municipios en diversas entidades, en temas de integración, fortalecimiento y desarrollo del marco jurídico ambiental. Lo que me ha permitido conocer la integración legislativa y su aplicación. Y lo que más me gusta de mi trabajo es que dejo huella en esas leyes y reglamentos, ya que permiten que el respeto al medio ambiente sea realidad y que todos los gobernados podamos ejercer plenamente nuestro derecho al medio ambiente”.

“Disciplinado, relajado, amiguero, franco, directo y lector empedernido”, es como se describe el abogado ambientalista quien esta casado, con Edith Luque Hernández, desde hace 14 años, tienen dos hijas, Ana Edith de 12 años y Mariana de 8.

Respecto a como combina el trabajo con su familia, Israel Chávez Pozas comenta “soy hombre de familia, para mí lo principal es mi familia, todos mis proyectos de trabajo o profesionales los evaluó en relación a qué tiempo le restarán a la atención y convivencia con mi esposa e hijas, y así he definido desde hace 14 años cada actividad que desempeño. Para mi es importante darle tiempo de calidad a mis hijas, en realidad no me resulta complicado esa combinación entre trabajo y familia y los fines de semana, mi actividad principal es convivir en familia, en ocasiones escapamos al campo, antes de la pandemia recibíamos a nuestros amigos en el rancho familiar, toda actividad que implique disfrutar a mi familia es bienvenida”, dice el abogado ambientalista a quien le gusta y disfruta cocinar en familia gourmet.

En cuánto a sus logros y experiencias como abogado ambientalista, comenta “mis logros han sido superarme día con día, el servir a los demás, el ser un puente entre el necesitado y su posible solución, el salir y ver a la cara de frente y sin ningún reclamo por mí actuar, dejando un buen legado a mis hijas, para mí no hay malas experiencias, hace mucho aprendí que todo lo que nos ocurre nos enseña y nos forma, así que cada situación la veo como una posibilidad para mejorar o aprender, nunca he dejado que algo se convierta en una “mala experiencia”.