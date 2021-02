“Llevo una artista en mi alma”: Gloria González

Por Lina Salinas

“Que valoremos el que todos los trabajos son importantes desde el pequeño hasta el grande, pues formamos parte de una cadena por lo que hay que cuidar cada eslabón”. comentó Gloria González Castro.

“Tenía que buscar algo que me permitiera mantenerme y el tiempo pasaba rápidamente, mi carrera me gusta por el lugar que ocupo hoy en día, estar en contacto con el arte, tenía yo 18 años cuando empecé a trabajar como Secretaria Ejecutiva”, explica la artista.

Gloria González Castro nació el 10 de abril de 1971 en Querétaro y en su infancia, le gustaba jugar un poco de todo, “matatena, resorte, a las muñecas, palillos chinos, escondidas. Los deportes de contacto nunca me gustaron quizá por mi complexión”.

Estudió todo lo que pudo y que tuviera que ver con el arte como la fotografía, pintura, dibujo, acuarela, oleo, pastel, cerámica, gravado, también me gusta estudiar idiomas como el italiano, inglés y francés; estudié para Secretaria Ejecutiva”, dice la artista.

“La idea de ser secretaria surgió gracias al tiempo, pues por estar estudiando una y otra cosa, el tiempo pasaba y no confié en mi talento como pintora, así que estudié algo corto que me permitiera trabajar y pintar, agradezco al Arquitecto Antonio González de Cossío, porque fue la primer persona que confió en mí como Secretaria”, comenta Gloria González Castro.

“Actualmente trabajo en la Secretaría de Cultura donde ingresé apoyando a la titular para posteriormente formar parte de la Dirección de Difusión y Patrimonio Cultural, los últimos 12 años que he estado en la Secretaría de Cultura me ha permitido sentirme como pez en el agua, me gusta que mi opinión tiene un fundamento y conocimiento por lo que tiene un valor, es un trabajo que me da la oportunidad de ver a varios artistas, me gusta desde mi trinchera apoyar en la medida de mis posibilidades a los artistas, artesanos y ciudadanos que se acercan para ser escuchados, lo que muchas veces ayuda grandemente”, dice la artista.

“Me considero una persona sencilla, positiva, creativa, perseverante, llevo una artista en mi alma y lo plasmo en cada cosa que hago”, es como se describe.

Respecto a cómo combina el trabajo con su familia, comenta “me gusta respetar los tiempos para familia y trabajo. Por la tarde al final del día, la hora de la comida y la sobremesa, compartimos momentos juntos como hacer ejercicio, caminar e ir a exposiciones, conciertos, los fines de semana, normalmente salimos a caminar al centro a recorrer las galerías y museos, si se nos cruza algún concierto, aprovechamos, a tomar un café, o alguna reunión con amigos”.

Gloria González Castro tiene 31 años trabajando como Secretaria Ejecutiva, ya que inicio antes de terminar sus estudios, “tuve la oportunidad de trabajar para un Colegio, el cual desafortunadamente cerró sus puertas, luego como parte del inmueble me fui a otro colegio, de ahí a un restaurant como administradora, posteriormente participé en la restauración de la fachada de Santa Rosa de Viterbo, colaboré en una de las obras de arte de la Iglesia de Cristo Rey y un día dejé mi currículum en Recursos Humanos del Poder Ejecutivo donde tuve la fortuna de entrar a trabajar en la Unidad de Apoyo de Oficialía Mayor, donde también tuve la suerte de apoyar en varias ocasiones a los diferentes titulares de la Oficialía, luego de 11 años de servicio me dieron la bendición de cambiarme a la Secretaría de Cultura del Estado, mi trabajo me gusta porque tengo la ventaja de estar en contacto con compañeros de Bellas Artes y disfrutar de su talento, aprender cuanto puedo de artesanos y gente creativa”.

Respecto a su experiencia en el arte, comenta “han sido innumerables desde el nacer en la familia que tengo, pues siempre están ahí para apoyarme y brindarme su cariño, mis padres me mostraron su fortaleza ante las adversidades, su perseverancia, su valor, hay palabras que me acompañan en mi día a día cuando mamá decía “Adelante caminante”, cuando veía que jamás se rindieron y a la cuenta de 1, 2 y 3 nos levantábamos a seguir la vida, con ellos tuve a los dos mejores amigos, cómplices, que me acompañaron en muchas veces en mis locuras, recuerdo que recorríamos cerros para encontrar las flores de nopales y poder hacer fotografías que posteriormente pintaba; mis padres no eran muy expresivos pero con sus actos nos demostraban tanto amor y con ejemplos nos enseñaron los valores en la vida, vengo de abuelos músicos, papá era lapidario creo que de ahí viene mi amor por las cosas que brillan, mamá excelente ama de casa y le gustaba vender yo la acompañaba casi siempre por las tardes”.

Gloria González Castro habla de la pandemia “se dice que cada siglo tiene su pandemia, jamás creí vivir una, la pandemia vino a cambiar mi forma de vivir, a darle el verdadero valor a cada momento, actividad, a la vida. Y con la pandemia me gusta más reciclar, cosa que ya venía haciendo desde hace varios años”.

Sus planes para el 2021, es seguir trabajando para la Secretaría de Cultura y poder seguir participando con su granito de arena en la cultura del Estado, “conforme mi tiempo me lo permita, continuar creando y diseñando ropa, inventando cosas para facilitarme la vida, para la pintura, le tengo un espacio en mi vida un poco más adelante”.