María Constantino Trejo: Gestora Cultural

“La pandemia nos mostró nuestra fragilidad y brevedad”

“La especialidad que tengo es en docencia en el idioma francés e inglés, amo y me enorgullece mi profesión, por que está llena de satisfacciones al presenciar y vivir el proceso en la adquisición de un segundo o tercer idioma con niños desde 2 años hasta 74. El incursionar en el arte háptico se da ante mi necesidad y anhelo de abrir un cúmulo de sensaciones para mis alumnos con ceguera siendo incluyente, pero no con el deseo de llevar a un ciego a una expo si no de vivir la experiencia juntos, cada uno con su propia estrategia y sus propios elementos, lo cual permite una interacción verdadera”, señaló María Constantino Trejo.

“Una mujer que le apuesta al desarrollo de habilidades y no a las limitaciones en ningún sentido, creo en mí y en la gente que me rodea y por lo mismo, trabajo en pro de la colaboración en lo que parece que no es tan sencillo, sin importar el tiempo que se lleve para lograr el objetivo”, como se describe la especialista a quien no le gusta cocinar, ya que prefiere leer, pintar o tocar el violín.