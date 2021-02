Corea del Norte continúa desarrollando tecnología nuclear

A través de hackeos económicos logró financiar sus estudios y desarrollos

Un diplomático de la ONU dio a conocer que Corea del Norte produjo material fisionable, mantuvo instalaciones nucleares y mejoró su infraestructura de misiles balísticos, todo ello a pesar de las sanciones internacionales y, a través de hackers que robaron monedas virtuales y financiaron el programa nuclear.

Fue a través de un documento confidencial que el diplomático de la ONU se enteró y decidió hacer público el tema, este informe fue entregado al Consejo de Seguridad. Las sanciones y condiciones para Corea del Norte, impuestas en otras ocasiones por temas relacionados, no han sido suficientes para frenar a país de realizar estos desarrollos.

El reporte informa que el robo que llevaron a cabo a través de hackeos a los activos virtuales se realizó desde 2019 y todo 2020 y, está valorado en 316.4 millones de dólares, según la agencia AP. Las víctimas fueron instituciones financieras y casas de intercambio de moneda virtual.

Corea del Norte buscó desarrollar su tecnología nuclear, no solo mantuvieron las instalaciones, sino que produjeron material fisionable, el cual es esencial para la creación de las armas nucleares.

“Mostró nuevos sistemas de misiles balísticos de corto y medio alcance, lanzados desde submarinos e intercontinentales en desfiles militares” expresaron expertos, según Sin Embargo.

Cabe destacar que tanto Estados Unidos como México están dentro del rango de alcance de los misiles creados por Corea del Norte. En este sentido, el ahora ex presidente Donald Trump, tuvo varias reuniones durante su gobierno con Kim Jong Un, líder norcoreano, para que el país abandonará su desarrollo nuclear, no obstante, no tuvo éxito.

El nuevo presidente de EUA Joe Biden buscará mediar la situación con una nueva estrategia de relación con Corea del Norte.