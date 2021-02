Esperan recurso para Planta Tratadora de San Pedro Ahuacatlán

Hace falta que la mitad del recurso sea liberado por la federación

Por Josefina Herrera

Noticias

Guillermo Vega Guerrero, presidente municipal de San Juan del Río, detalló que no se tiene avance en el tema de la Planta Tratadora que se tenía contemplada desde hace cuatro años, pues a pesar de que Banobras tiene la documentación correspondiente, el proyecto esta sin avance.

“Ese es un tema importantísimo que nosotros trabajamos desde hace cuatro años, el tema es que Banobras, que es la instancia con la que hemos venido trabajando, pues prácticamente ese tema no lo ha cancelado pero no ha tenido mayor avance, yo lamento mucho esto porque pues yo quisiera que esta planta se pudiera haber edificado, está todo el procedimiento avalado, espero que si no es en ésta, la próxima administración pueda darle continuidad a un proyecto que no es de Memo vega, es un proyecto de la ciudad de San Juan”.

Dijo que a pesar de que tiene todo un proceso largo de validación, y que pasó por todos los filtros y puertas, faltaría únicamente que Banobras soltara la mitad del recurso, ya que la otra parte correría a cargo de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal, por lo que lamentó que esté paralizado el proyecto.

“Para que Banobras simplemente nos dé la mitad del recurso y la otra mitad la estaría poniendo JAPAM, estamos hablando de que nos otorgaría en cerca de 60 millones JAPAM y 60 Banobras, el tema es que no han soltado recurso en México, así está, no está cancelado pero no hay mayor avance, no hay mayor retroalimentación, y lo que nos dicen es que el banco ha tenido problemas para mover dinero, es decir que les han quitado su presupuesto y pues por ello no pueden entregarlo, pero tampoco quitarnos el recurso, entonces espero que pronto esto se pueda liberar”.

Agregó que aunque el tema sigue pendiente, estará atento a que se pueda liberar, y aunque no se ha tenido el avance deseado para concluir esta obra, por lo menos espera que quien llegue en la próxima administración le dé el seguimiento debido para que el proyecto no se detenga, ya que de verse aterrizado será de gran beneficio para la población.