Alerta alcalde en la compra de concentradores de oxígeno

Podría próximamente municipio de San Juan del Río proporcionar los concentradores

Por Josefina Herrera

Noticias

El presidente municipal de San Juan del Río, Guillermo Vega Guerrero, alertó a la población de mantenerse pendientes en los lugares a los que acuden para conseguir algún tanque o concentrador de oxígeno, pues hay personas que están abusando de esta necesidad.

“También hay que decirlo, hay personas que quieren hacer un negocio con la pandemia, y hubo de parte de ciertas personas esta situación de comprarlo y luego revenderlo en páginas de Facebook de ventas, y eso es algo inadmisible, lo importante será que no corran riesgos, que no compren a instancias que no son negocios propiamente establecidos”.

Asimismo señaló que la misma pandemia ha generado compras de pánico, pues hay quienes no los necesitan, pero prefieren prevenirse, por lo que hizo la invitación a la ciudadanía, a que los adquieran únicamente en caso de ocuparlos, pues hay personas que si los requieren y difícilmente los encuentran.

“Aquí lo que hay que hacer es llamar a la población a que no adquiera productos que no está ocupando, lo que sucede es que cuando se da a conocer esta noticia del oxígeno, hubo gente que fue adquirirlos sin necesitarlos, entonces la realidad que tenemos, es que acceder a él en cuanto se ocupa y no antes, entonces lo que ha pasado es eso, o la reventa de que los quieren para después venderlos a un costo mayor, entonces un tema de verdad de responsabilidad social, si el mercado tiene un tope para surtir lo que desde luego se ha visto amenazado en ciertos momentos”.

En cuanto a la compra de oxígeno, indicó que también hubo días en que se dio un desabasto, pero al parecer ya se ha ido normalizando, por lo que él mismo ha verificado con algunas empresas particulares que efectivamente se esté surtiendo.

Agregó que también se debe tener cuidado, pues a veces se adquiere oxígeno industrial en lugar del medicinal, y deben estar atentos a lo que están comprando para que no sea contraproducente.

“También ha habido una denuncia de que hay oxígeno industrial que hace daño a los seres humanos, que son para otros procesos, los han estado vendiendo para personas con COVID, entonces el riesgo es mayor, entonces tienen que acudir a lugares oficiales, a lugares establecidos, a lugares comerciales y que no entremos en estas dinámicas de compraventa en páginas que no tienen un oficial de representación”.

Finalmente, durante un recorrido que dio a las instalaciones del CECUCO para supervisar la logística de la aplicación de pruebas COVID a partir de hoy, adelantó que están buscando también como apoyar con concentradores de oxígeno, por lo que podría ser otra buena noticia para los sanjuanenses.

“Estamos buscando actualmente el poder arrancar un programa para apoyar con concentradores de oxígeno o poder tener oxígeno, entonces vamos a seguir trabajando”.