Reto para CANACO, hacer que negocios sobrevivan

“De los grandes retos hacia el comercio, es hacer que sobrevivan, que se mantengan, que no se desanimen los negocios ese será el principal objetivo, estar con ellos, por eso la ayuda que ustedes me puedan hacer, que se acerquen si tienen una problemática, que vengan con nosotros, que es nuestra meta más importante”.

“Que se me ocurre en este momento, o de lo que yo tengo planificado es fomentar el consumo local, que nosotros nos ayudemos pero en forma seria, ayudar a esta gente, ir a estas grandes tiendas de comercio y que nuestros comerciantes compren con estos pequeños comercios esos productos, decirles y ayudarlos a que logren llegar, y ésta sería en primera un rescate para nuestros comerciantes, creo yo que es muy válido, no traigo nada en contra de las grandes cadenas comerciales pero tenemos que sobrevivir todos, eso es ahorita uno de los temas”.

“Cuando se ve que uno que está quebrando pues tratar de ayudarlo a consumir, entonces sería básicamente ahorita lo primordial, y luego llegan los refrendos y los permisos, vamos a hacer que no me los ataquen, que me los toleren, que se acerquen para poder formalizar, y que si no tienen los pagos, poder negociar con municipio, en este caso para decir espérame o hazme un desfase del pago de los prediales, y si hay un comercio que está en esta situación abogar por él y negociar por él”.